Танки, броневики и не только. "Армия дронов" отчиталась о потерях РФ за неделю

"Армия дронов" ВСУ за последнюю неделю поразила 186 единиц российской техники. Речь идет о танках, броневиках и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Военные продолжают успешно демилитаризовать врага на всех направлениях фронта", - говорится в сообщении.
Что именно уничтожили военные:
Фото: Потери РФ (t.me/zedigital)
"Спасибо Силам обороны за мастерскую работу. Продолжаем развивать и масштабировать украинский рынок дронов", - добавил Федоров.
Генштаб ВСУ сообщал, что украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Авдеевки и уничтожили вражеский пункт управления.
Также потери России в войне в Украине к утру понедельника, 11 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 339 850 военных.
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, пытаясь заблокировать Купянск, пытаются захватить село Синьковка.
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