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Танки, броневики и не только. "Армия дронов" отчиталась о потерях РФ за неделю

Архивное фото: "Армия дронов" отчиталась о потерях РФ за неделю (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

"Армия дронов" ВСУ за последнюю неделю поразила 186 единиц российской техники. Речь идет о танках, броневиках и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Военные продолжают успешно демилитаризовать врага на всех направлениях фронта", - говорится в сообщении.

Что именно уничтожили военные:

  • 36 танков;
  • 55 грузовиков;
  • 55 бронированных машин;
  • 375 опорных пунктов;
  • 440+ единиц личного состава россиян.

Фото: Потери РФ (t.me/zedigital)

"Спасибо Силам обороны за мастерскую работу. Продолжаем развивать и масштабировать украинский рынок дронов", - добавил Федоров.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщал, что украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Авдеевки и уничтожили вражеский пункт управления.

Также потери России в войне в Украине к утру понедельника, 11 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 339 850 военных.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, пытаясь заблокировать Купянск, пытаются захватить село Синьковка.

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