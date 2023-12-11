Танки, броневики и не только. "Армия дронов" отчиталась о потерях РФ за неделю

"Военные продолжают успешно демилитаризовать врага на всех направлениях фронта", - говорится в сообщении.

Что именно уничтожили военные:

36 танков;

55 грузовиков;

55 бронированных машин;

375 опорных пунктов;

440+ единиц личного состава россиян.

Фото: Потери РФ (t.me/zedigital)

"Спасибо Силам обороны за мастерскую работу. Продолжаем развивать и масштабировать украинский рынок дронов", - добавил Федоров.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщал, что украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Авдеевки и уничтожили вражеский пункт управления.

Также потери России в войне в Украине к утру понедельника, 11 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 339 850 военных.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, пытаясь заблокировать Купянск, пытаются захватить село Синьковка.