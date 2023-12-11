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Больше тысячи оккупантов, 18 БПЛА и 31 ББМ. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Украина, Понедельник 11 декабря 2023 08:16
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Больше тысячи оккупантов, 18 БПЛА и 31 ББМ. Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 11 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 11 декабря, составили 1030 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 339850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 танков, 18 БПЛА и 31 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 339 850 (+1030) человек ликвидировано;
  • танков - 5655 (+19) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10 560 (+31) ед.;
  • артиллерийских систем - 8070 (+6) ед.;
  • РСЗО - 919 ед.;
  • средства ПВО - 605 ед.;
  • самолетов - 324 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6154 (+18) ед.;
  • крылатые ракеты - 1586 ед.;
  • корабли/катера - 22 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10 636 (+13) ед.;
  • специальная техника - 1168 (+6) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ на утро 11 декабря, украинские военные отбили 49 атак противника на Авдеевском направлении, удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра и уничтожили склад боеприпасов противника. В частности, как уточняют в Институте изучения войны, украинские силы сохраняют позиции на восточном берегу реки Днепр. По предварительной информации, ВСУ уже контролируют весь остров Большой Потемкин (юго-западнее Херсона).

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