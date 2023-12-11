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Танки, броньовики і не тільки. "Армія дронів" відзвітувала про втрати РФ за тиждень

Архівне фото: "Армія дронів" відзвітувала про втрати РФ за тиждень (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

"Армія дронів" ЗСУ за останній тиждень вразила 186 одиниць російської техніки. Йдеться про танки, броньовики і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Військові продовжують успішно демілітаризувати ворога на всіх напрямках фронту", - йдеться у повідомленні.

Що саме знищили військові:

  • 36 танків;
  • 55 вантажівок;
  • 55 броньованих машин;
  • 375 опорних пунктів;
  • 440+ одиниць особового складу росіян. 

Фото: Втрати РФ (t.me/zedigital)

"Дякую Силам оборони за майстерну роботу. Продовжуємо розвивати та масштабувати український ринок дронів", - додав Федоров.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські воїни продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Авдіївки та знищили ворожий пункт управління.

Також втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 11 грудня, становили 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 339 850 військових.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що окупанти продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, намагаючись заблокувати Куп'янськ, пробують захопити село Синьківка.

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