Танки, броньовики і не тільки. "Армія дронів" відзвітувала про втрати РФ за тиждень

"Військові продовжують успішно демілітаризувати ворога на всіх напрямках фронту", - йдеться у повідомленні.

Що саме знищили військові:

36 танків;

55 вантажівок;

55 броньованих машин;

375 опорних пунктів;

440+ одиниць особового складу росіян.

Фото: Втрати РФ (t.me/zedigital)

"Дякую Силам оборони за майстерну роботу. Продовжуємо розвивати та масштабувати український ринок дронів", - додав Федоров.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські воїни продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Авдіївки та знищили ворожий пункт управління.

Також втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 11 грудня, становили 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 339 850 військових.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що окупанти продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, намагаючись заблокувати Куп'янськ, пробують захопити село Синьківка.