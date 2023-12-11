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Ситуация на фронте сегодня 11 декабря

Украина, Понедельник 11 декабря 2023 19:28
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Ситуация на фронте сегодня 11 декабря Архивное фото: ВСУ отразили атаки россиян вблизи села Приютное (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Авдеевки и уничтожили вражеский пункт управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины. Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 73 боевых столкновения.

Враг нанес 10 ракетных и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Зноб-Новгородское, Поповка, Порохонь Сумской области; Охримовка, Волчанск, Бударки, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении, Силы обороны отбили 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 13 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Марково, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, наши защитники отбили 36 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 12 безуспешных атак на позиции наших защитников.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались: Георгиевка, Константиновка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили 3 атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Продолжают наносить российским захватчикам огневое поражение.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 1 пункту управления и 1 артиллерийскому средству противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 339 850 военных.

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