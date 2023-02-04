Танки без брони? Нужны ли Украине Leopard 1 и в чем отличия от "версии 2.0"

"Зеленый свет" для Leopard 1

На днях официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил разрешение на поставки Leopard 1 в Украину. По его словам, речь идет о лицензии на экспорт.

До этого агентство Reuters сообщило, что предполагаются поставки из промышленных запасов. Десятки единиц хранятся на складах оружейных компаний Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). И их готовы отремонтировать, если Украина согласится на закупку.

По состоянию на 4 февраля представители украинских властей не комментировали возможное усиление танками Leopard 1.

Сколько танков могут передать

Как пишет Süddeutsche Zeitung, 88 единиц хранятся на складах Rheinmetall. И именно концерн готов продать их Украине, но, по предварительным данным, ремонт и подготовка к отправке могут обойтись в 100 млн евро.

В то же время, по данным Handelsblatt, еще 99 "леопардов" находятся на складах FFG, но часть из них в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, издание Spiegel писало, что еще 29 танков в боеготовом состоянии есть у Бундесвера.

Фото: немецкие компании могут поставить порядка 160 танков (deviantart.com)

Также стало известно, что Министерство обороны Бельгии ведет переговоры с торговцем оружия Фредди Верслуйсом, который несколько лет назад приобрел 50 единиц. Но тот готов продать их за 300-500 тысяч евро за штуку, хотя сам покупал их за 10-15 тысяч. Сам он говорит, что пригодны к использованию не более 33 танков. Несмотря на существенные расхождения в цене, власти продолжают переговоры.

Первые проблемы

Возможные поставки Leopard 1 для Вооруженных сил Украины на данный момент выглядят проблемными. Не в последнюю очередь потому, что у самой Германии дефицит с боеприпасами.

Дело в том, что орудия этих танков разрабатывались для ведения огня снарядами калибра 105-мм, которые больше не производятся. Ранее были попытки модернизации с установкой 120-мм орудий (как у Leopard 2), но замена башни была дорогой и в итоге признана нецелесообразной.

Частично вопрос боеприпасов могли бы решить закупки у стран, на вооружении которых стоят "леопарды" первого поколения. Но, например, в Европе они есть только у Греции (порядка 500) и Турции (порядка 400).

Однако такой сценарий малореалистичен, поскольку турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в принципе не в восторге от западной "танковой коалиции" для Украины. А Греция уже отказывала в поставке танков, объясняя это напряженными отношениями с Турцией. Вероятно, в Афинах держат в уме возможное обострение давнего конфликта и сами рассчитывают на "леопарды".

Еще несколько сотен этих танков находятся в странах Южной Америки. По данным СМИ, немецкий канцлер Олаф Шольц уже просил президента Бразилии Лулу да Силву одобрить продажу боеприпасов, но тот отказался из-за опасений "спровоцировать" Россию.

Фото: для танков Leopard 1 сложно найти достаточно боеприпасов (wikimedia.org)

Еще одна проблема - деньги. На данный момент нет официальной информации о том, что Украина могла обращаться к Rheinmetall и FFG, да и с учетом уже согласованных поставок более современных танков это выглядит маловероятно.

Как пишет Handelsblatt, официальному Берлину еще предстоит выяснить, кто будет оплачивать расходы на ремонт. Сейчас рассматривается возможное финансирование через федеральный бюджет или банки Европейского союза.

Главное о Leopard 1

Первое поколение "леопардов" ведет свою историю с 1956 года и в настоящий момент снято или снимается с вооружения. Всего было произведено порядка 4 700 единиц, не считая другую технику на этой платформе.

Leopard 1 был на вооружении в Германии до 2010 года и до 1980-х считался основным боевым танком. Базовая модификация получила сварной корпус и литую башню.

Основные характеристики Leopard 1:

Масса - 42 тонны

Мощность двигателя - 830 лошадиных сил

Максимальная скорость - до 65 км/ч

Основное орудие - нарезная 105-мм пушка

Боекомплект - 75 снарядов

Второстепенное вооружение - спаренный пулемет MG3 7,62 мм с боекомплектом 1250 патронов

В дальнейшем Leopard 1 получил систему стабилизации и термозащиту орудия, модернизацию гусениц, пассивные инфракрасные приборы наблюдения и улучшенный комплект для водного вождения. Также было усилено бронирование башни, улучшены фильтры двигателя и защита оружия от поражения.

Наиболее приближенными к современным танкам считается версия Leopard 1A5. Это последняя серийная модель с хорошим оснащением. Именно она с оговорками еще может продемонстрировать реальную боевую эффективность. Главная причина - компьютеризированная система управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss, которая была создана основе системы современного Leopard 2.

Отличия от Leopard 2

В любом случае танки Leopard 1 являются уходящим поколениям и по всем основным характеристикам уступают современным. В частности, потому, что они создавались в 1950-е, когда главным достоинством тяжелых боевых машин считалась подвижность.

Защищенность

Leopard 2 имеет лобовое комбинированное бронирование в то время как у Leopard 1 оно однородное. Это сказывается на том, что стойкость первого "леопарда" значительно ниже против современных танковых боеприпасов.

Низкий уровень защиты является главным недостатком, поскольку в базовой версии он составляет лишь до 70 мм гомогенной стали. По этой причине с каждой модернизацией производитель устанавливал дополнительное бронирование. В принципе все версии старше A5 называют "танками без брони".

Огневая мощь

Leopard 2 имеет 120-мм орудие против 105-мм у Leopard 1, которая не подходит для противостояния с современными танками. Несмотря на то, что в целом пушка отличается высокой точностью, вероятность пробить танк противника - значительно ниже. В случае с российскими - не эффективна против всего, что свежее Т-62.

Бронебойность 105-мм натовским подкалиберным снарядом - 450-500 мм на дистанции 2 км. То есть аналогично показателю для самого распространенного 125-мм снаряда советских/российских танков.

Система управление огнем

Этот компонент сравним с тем, который есть у Leopard 2. Как минимум, по этому показателю Leopard 1A5 находится на уровне советских танков конца 80-х годов - Т-64БВ, Т-72Б, Т- 80, если не превышает их в качестве прицельных устройств и ночного режима.

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С учетом всех характеристик возможность получения устаревших танков вызывает скепсис. Но вероятно за этим кроется одна важная деталь - среди партнеров на Западе закрепляется мысль о том, что Украина должна получить такое количество танков, которое нужно для победы над Россией.