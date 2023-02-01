ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эрдоган не поддерживает поставки танков Украине: рискованное решение

Новина українською →
Украина, Среда 01 февраля 2023 22:18
Эрдоган не поддерживает поставки танков Украине: рискованное решение Фото: Эрдоган не поддерживает поставки танков Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Предоставление Украине танков другими странами не поможет решить проблемы, которые создает Россия.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Эрдоган отметил, что Турция проявила большую инициативу по разрешению ситуаций, сложившихся на фоне вооруженного нападения России на Украину. Его страна была посредником зернового коридора, обмена пленными и гуманитарной помощи.

Однако он считает, что передача украинским военным танкам является рисковым решением и не поможет быстрее решить проблемы.

"Мы ожидаем поддержки мира в Европе и мире. Переговоры продолжаются. Есть ли случай, когда США и Германия не посылают танки решением? Я не могу сказать, что это элемент решения. Это рискованно и полезно для оружейных баронов", - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что США предупредят власти и бизнес Турции и ОАЭ о том, что они могут лишиться доступа к рынкам в случае нарушения санкций против России.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Швеции не стоит ожидать поддержки Турции в вопросе вступления в НАТО после митингов в Стокгольме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Турция Реджеп Тайип Эрдоган
NEWS
РФ пытается прорвать оборону. Маляр рассказала о военной обстановке на востоке
РФ пытается прорвать оборону. Маляр рассказала о военной обстановке на востоке
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников