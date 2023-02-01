Эрдоган не поддерживает поставки танков Украине: рискованное решение

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

Эрдоган отметил, что Турция проявила большую инициативу по разрешению ситуаций, сложившихся на фоне вооруженного нападения России на Украину. Его страна была посредником зернового коридора, обмена пленными и гуманитарной помощи.

Однако он считает, что передача украинским военным танкам является рисковым решением и не поможет быстрее решить проблемы.

"Мы ожидаем поддержки мира в Европе и мире. Переговоры продолжаются. Есть ли случай, когда США и Германия не посылают танки решением? Я не могу сказать, что это элемент решения. Это рискованно и полезно для оружейных баронов", - сказал Эрдоган.