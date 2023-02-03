Leopard 1 для Украины. СМИ узнали, сколько танков может передать Германия

Правительство Германии одобрило поставку Украине 88 своих танков Leopard 1. Однако у ФРГ могут возникнуть проблемы с боеприпасами к ним.

Этот шаг свидетельствует об изменении политики Берлина в отношении танков для Украины. Германия одобрила планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву десятки старых Leopard после их ремонта на общую сумму более 100 миллионов евро, пишет газета.

Тем не менее, это может создать проблемы с боеприпасами к старым танкам Leopard 1, поскольку они больше не производятся, а калибры их снарядов отличаются от более новых Leopard 2.