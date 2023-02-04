Германия может поставить Украине до 160 танков Leopard 1, - СМИ
Украина может получить до 160 основных боевых танков Leopard 1 из промышленных складов Германии. Компании Rheinmetall и FFG могут отремонтировать значительную часть имеющихся у них транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
Производитель Flensburger Fahrzeugbau (FFG) говорит, что располагает 99 танками Leopard 1, а Rheinmetall имеет еще 88 основных боевых танков этой модели. Танк - предшественник Leopard 2, 14 единиц которого Украина уже должна получить от Германии.
С поставкой танков Leopard мощь украинской армии значительно увеличится. Однако пока неизвестно, когда боевые машины от FFG и Rheinmetall будут полностью оборудованы. По данным промышленности некоторые из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Компоненты можно использовать для модернизации других танков Leopard.
После выпуска Leopard федеральным правительством еще предстоит выяснить, кто будет оплачивать расходы на реконструкцию. Возможное финансирование через банки ЕС или федеральный бюджет.
Депутат Бундестага Маркус Фабер заявил, что поставка танков Leopard в ВСУ является существенным вкладом в оборону Украины.
Как сообщалось ранее, правительство Германии одобрило поставки танков Leopard 1 в Украину по промышленным запасам и ведет переговоры по закупке 15 зениток Gepard в Катаре для отправки в Киев.
Правительство Германии одобрило поставки Украине 88 своих танков Leopard 1. Однако у ФРГ могут возникнуть проблемы с боеприпасами к ним.
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