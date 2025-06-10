Танкерный флот и не только: Ермак назвал ожидания от новых санкций ЕС против России

Новый пакет санкций Европейского Союза против России должен включать ограничения против танкерного флота и ряда секторов РФ.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

Он подвел итоги онлайн-встречи с советниками лидеров Северной Европы, стран Балтии, президентов Европейского совета и Европейской комиссии, а также Высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Переговоры состоялись 10 июня.

"Обсудили дальнейшую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Подчеркнул критическую необходимость укрепления нашей противовоздушной обороны - на фоне усиленных атак со стороны РФ", - сообщил Ермак.

Он рассказал собеседникам о визите украинской делегации в Вашингтон, который состоялся в начале июня. По словам Ермака, тогда на встрече с высокопоставленными представителями американской администрации обсуждалась важность постоянной поддержки Украины.

"Отдельное внимание уделили санкционному давлению. Для Украины важно, чтобы 18-й пакет санкций ЕС включал ограничения против банковского и энергетического секторов РФ, танкерного флота и предусматривал вторичные санкции", - озвучил Ермак ожидания Киева.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к предстоящим ключевым международным событиям, среди которых саммит G7 в Канаде, саммит НАТО в Гааге и саммит ЕС.

"Совместная координация - залог силы нашего демократического фронта", - подытожил Ермак.