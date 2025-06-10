Танкерный флот и не только: Ермак назвал ожидания от новых санкций ЕС против России
Новый пакет санкций Европейского Союза против России должен включать ограничения против танкерного флота и ряда секторов РФ.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Он подвел итоги онлайн-встречи с советниками лидеров Северной Европы, стран Балтии, президентов Европейского совета и Европейской комиссии, а также Высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Переговоры состоялись 10 июня.
"Обсудили дальнейшую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Подчеркнул критическую необходимость укрепления нашей противовоздушной обороны - на фоне усиленных атак со стороны РФ", - сообщил Ермак.
Он рассказал собеседникам о визите украинской делегации в Вашингтон, который состоялся в начале июня. По словам Ермака, тогда на встрече с высокопоставленными представителями американской администрации обсуждалась важность постоянной поддержки Украины.
"Отдельное внимание уделили санкционному давлению. Для Украины важно, чтобы 18-й пакет санкций ЕС включал ограничения против банковского и энергетического секторов РФ, танкерного флота и предусматривал вторичные санкции", - озвучил Ермак ожидания Киева.
Кроме того, стороны обсудили подготовку к предстоящим ключевым международным событиям, среди которых саммит G7 в Канаде, саммит НАТО в Гааге и саммит ЕС.
"Совместная координация - залог силы нашего демократического фронта", - подытожил Ермак.
Санкции ЕС против России
Напомним, 20 мая Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 189 судов из третьих стран, которые являются частью "теневого флота" РФ и отвечают за транспортировку российской нефти.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ЕС также подтвердили, что начали подготовку 18-го пакета санкций против России. Президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что ограничения будут введены, если РФ откажется от прекращения огня в Украине или не предпримет шагов к мирному урегулированию войны.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что надеется на введение нового пакета санкций до конца июня.
В то же время, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил блокировкой любых европейских санкций, если те будут "наносить ущерб национальным интересам" его страны.
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