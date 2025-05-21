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В ЕС подтвердили, что введут новые санкции в случае отказа РФ от перемирия, - Зеленский

Среда 21 мая 2025 21:30
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В ЕС подтвердили, что введут новые санкции в случае отказа РФ от перемирия, - Зеленский Фото: Антониу Кошта, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что ЕС применит 18-й пакет санкций против России, если она откажется от прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал о телефонном разговоре с президентом Европейского совета. Он проинформировал Кошту о дипломатической работе, обсудили возможные шаги.

Президент Украины также поблагодарил за одобрение 17-го пакета санкций ЕС против России.

"Подготовка следующего уже идет, и очень важно, чтобы он был еще сильнее. В него должны войти энергетика, банковский сектор и теневой флот, включая не только с судами, но и с экипажами, которые их обслуживают. Антониу подтвердил, что в случае отказа России от прекращения огня такие санкции будут применены", - рассказал глава государства.

Зеленский и Кошта также говорили об открытии переговорных кластеров по членству Украины в ЕС.

"Важно найти решение, которое позволит разблокировать процесс. Спасибо за все усилия ради этого", - добавил украинский президент.

Санкции ЕС против России

Напомним, вчера, 20 мая, ЕС ввел 17-й пакет санкций против России, нанеся удар по морским перевозкам, нефтетрейдерам и их зарубежным пособникам.

В частности, под запрет попали 189 судов из третьих стран, в результате чего общее количество указанных судов достигло 342. Эти суда являются частью "теневого флота" России и отвечают за транспортировку российской нефти, практикуя высокорисковые методы судоходства или поддерживая энергетический сектор России.

В тот же день ЕС начал подготовку 18-го пакета санкций против России.

Ранее в ЕС предупреждали, что введут новые масштабные санкции, если Россия откажется от прекращения огня и мирных переговоров с Украиной.

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