Фицо пригрозил заблокировать санкции ЕС против России: при каком условии

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что страна заблокирует любые санкции ЕС против России, которые наносят ущерб национальным интересам Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если будут санкции, которые навредят нам, я никогда не буду за них голосовать", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции.

Он также сообщил, что не может поддержать никакие меры, направленные на прекращение импорта российского топлива для словацких атомных станций.

"Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском Союзе, но не за счет Словакии", - заявил он.

В СМИ отмечают, что 5 июня Национальный совет Словакии принял резолюцию, которая рекомендует правительству не голосовать в международных организациях за принятие новых санкций против РФ. Решение поддерживали 51 из 76 присутствующих депутатов.

В то же время, резолюция не является обязательной к исполнению. То есть, правительство может ее игнорировать.

При этом отмечается, что ранее Фицо выступал против усиления санкционного режима и требовал от ЕС не препятствовать Словакии в закупке российских энергоресурсов.

Кроме того, Reuters отметило факт, что Словакия не блокировала ни из один предыдущих санкций ЕС, включая 17-й пакет, принятый в мае.