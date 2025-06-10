Танкерний флот і не тільки: Єрмак назвав очікування від нових санкцій ЄС проти Росії
Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має включати обмеження проти танкерного флоту та низки секторів РФ.
Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
Він підбив підсумки онлайн-зустрічі з радниками лідерів Північної Європи, країн Балтії, президентів Європейської ради та Європейської комісії, а також Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Переговори відбулися 10 червня.
"Обговорили подальшу підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Наголосив на критичній необхідності зміцнення нашої протиповітряної оборони - на тлі посилених атак з боку РФ", - повідомив Єрмак.
Він розповів співрозмовникам про візит української делегації до Вашингтона, який відбувся на початку червня. За словами Єрмака, тоді на зустрічі з високопоставленими представниками американської адміністрації обговорювали важливість постійної підтримки України.
"Окрему увагу приділили санкційному тиску. Для України важливо, щоб 18-й пакет санкцій ЄС включав обмеження проти банківського та енергетичного секторів РФ, танкерного флоту та передбачав вторинні санкції", - озвучив Єрмак очікування Києва.
Крім того, сторони обговорили підготовку до майбутніх ключових міжнародних подій, серед яких саміт G7 у Канаді, саміт НАТО в Гаазі та саміт ЄС.
"Спільна координація - запорука сили нашого демократичного фронту", - підсумував Єрмак.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, 20 травня Євросоюз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 189 суден із третіх країн, які є частиною "тіньового флоту" РФ і відповідають за транспортування російської нафти.
За словами президента України Володимира Зеленського, в ЄС також підтвердили, що почали підготовку 18-го пакета санкцій проти Росії. Президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив, що обмеження буде введено, якщо РФ відмовиться від припинення вогню в Україні або не зробить кроків до мирного врегулювання війни.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що сподівається на введення нового пакета санкцій до кінця червня.
Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив блокуванням будь-яких європейських санкцій, якщо ті "завдаватимуть шкоди національним інтересам" його країни.
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