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Танкерний флот і не тільки: Єрмак назвав очікування від нових санкцій ЄС проти Росії

Вівторок 10 червня 2025 01:26
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Танкерний флот і не тільки: Єрмак назвав очікування від нових санкцій ЄС проти Росії Фото: глава ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має включати обмеження проти танкерного флоту та низки секторів РФ.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Він підбив підсумки онлайн-зустрічі з радниками лідерів Північної Європи, країн Балтії, президентів Європейської ради та Європейської комісії, а також Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Переговори відбулися 10 червня.

"Обговорили подальшу підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Наголосив на критичній необхідності зміцнення нашої протиповітряної оборони - на тлі посилених атак з боку РФ", - повідомив Єрмак.

Він розповів співрозмовникам про візит української делегації до Вашингтона, який відбувся на початку червня. За словами Єрмака, тоді на зустрічі з високопоставленими представниками американської адміністрації обговорювали важливість постійної підтримки України.

"Окрему увагу приділили санкційному тиску. Для України важливо, щоб 18-й пакет санкцій ЄС включав обмеження проти банківського та енергетичного секторів РФ, танкерного флоту та передбачав вторинні санкції", - озвучив Єрмак очікування Києва.

Крім того, сторони обговорили підготовку до майбутніх ключових міжнародних подій, серед яких саміт G7 у Канаді, саміт НАТО в Гаазі та саміт ЄС.

"Спільна координація - запорука сили нашого демократичного фронту", - підсумував Єрмак.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, 20 травня Євросоюз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 189 суден із третіх країн, які є частиною "тіньового флоту" РФ і відповідають за транспортування російської нафти.

За словами президента України Володимира Зеленського, в ЄС також підтвердили, що почали підготовку 18-го пакета санкцій проти Росії. Президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив, що обмеження буде введено, якщо РФ відмовиться від припинення вогню в Україні або не зробить кроків до мирного врегулювання війни.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що сподівається на введення нового пакета санкцій до кінця червня.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив блокуванням будь-яких європейських санкцій, якщо ті "завдаватимуть шкоди національним інтересам" його країни.

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