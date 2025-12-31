ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США приостановили захват нефтяного танкера после появления на нем флага РФ, - NYT

Среда 31 декабря 2025 09:08
UA EN RU
США приостановили захват нефтяного танкера после появления на нем флага РФ, - NYT Иллюстративное фото: США приостановили захват нефтяного танкера после появления на нем флага РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Береговая охрана США приостановила операцию по захвату подсанкционного нефтяного танкера Bella 1 после того, как на его борту появился российский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщили американские чиновники, суда береговой охраны США уже более 10 дней преследуют крупный нефтяной танкер в Атлантическом океане держась на расстоянии около полумили (примерно 800 метров).

Военные заявили о полной готовности спецподразделений к силовому захвату судна, однако ждут "зеленого света" от Белого дома. Ситуация осложнилась после того, как на корпусе Bella 1 небрежно нарисовали российский флаг.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, береговая охрана может захватывать суда, если они не имеют государственной принадлежности или подозреваются в мошенничестве. Когда началось преследование, США считали Bella 1 судном под фальшивым флагом, на которое распространяется судебное решение об аресте.

Эксперты отмечают, если судно действительно успели легально перерегистрировать в России, силовой вариант захвата станет дипломатическим обострением.

В Вашингтоне опасаются, что Россия могла пойти на хитрость и зарегистрировать судно задним числом без инспекций, чтобы спровоцировать конфликт. Сейчас США пытаются выяснить статус танкера по дипломатическим каналам.

Танкер Bella 1 принадлежит турецкой компании и попал под американские санкции из-за перевозки иранской нефти в интересах террористических организаций, в частности "Хезболлы", йеменских хуситов и иранского Корпуса стражей исламской революции.

Танкер является частью так называемого "теневого флота", транспортирующего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.

Напомним, 21 декабря стало известно о захвате у берегов Венесуэлы танкера Bella 1, который находился под санкциями США. Как выяснилось, судно перевозило нефть компании PDVSA, которая также находится под американскими ограничениями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки НАФТА теневой флот
Новости
Потери противника на 31 декабря: Генштаб предоставил свежую статистику
Потери противника на 31 декабря: Генштаб предоставил свежую статистику
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем