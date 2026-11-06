Трамп назвал "довольно плохим" запрет импорта топлива из РФ и пообещал разобраться
Президент США Дональд Трамп назвал "довольно плохим" закон, запрещающий импорт российского топлива в Соединенные Штаты. Он заявил, что изучит этот вопрос после разговора с журналистом в Белом доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Белого дома.
Во время общения с журналистами один из них обратил внимание Трампа на танкер с российским дизельным топливом, который пересекает Атлантический океан и, предположительно, направляется в США.
Журналист напомнил, что в 2022 году Конгресс принял закон, запрещающий выгрузку такого топлива на территории Соединенных Штатов. Документ был подписан тогдашним президентом Джо Байденом.
В ответ Трамп сначала уточнил, идет ли речь о законе Джонса. Однако журналист пояснил, что имеет в виду другой законодательный акт, принятый Конгрессом и подписанный Байденом.
Услышав это, американский президент негативно оценил документ.
"А, Байденом? Как вы вообще импортируете... Что ж, тогда это, вероятно, довольно плохой закон. Я изучу этот вопрос. Конечно", - заявил Трамп.
Таким образом, президент США пообещал разобраться с действующим запретом, однако не уточнил, намерена ли его администрация пересматривать закон или предпринимать какие-либо другие шаги.
Как известно, недавено Трамп и диктатор РФ Путин заключили дизельное соглашение, которая частично снимает с Москвы санкции и разрешает России импортировать ограниченные объемы топлива в Штаты.
Таким образом Трамп хотел спасти ситуацию перед выборами с подорожанием дизеля, чем были очень недовольны американцы. Но, как известно, партия Трампа проиграла на промежуточных выборах в США - этот шаг не спас республикануев от провала.
Более того, накануне сообщалось, что дизельеая сделка Трампа с Путиным под угрозой. Танкеры с топливом из РФ сменили пункт назначения - вместо побережья США указанные другие данные.