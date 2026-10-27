В США направляется танкер с российским дизелем, который находится под санкциями ЕС, - FT
В США следуют три танкера с российским дизелем в рамках соглашения между американским лидером Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным. Одно из судов находится под международными санкциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Первым в США должно прибыть греческое судно Agioi Fanendes. Его прибытие в Нью-Йорк ожидается 7 ноября с грузом в 40 тысяч тонн российского дизеля. Если разгрузка пройдет успешно, это станет первой доставкой российского топлива в США с июля 2023 года.
Второе судно - 20-летний российский танкер Talisman - должно достичь восточного побережья страны 9 ноября, однако точный пункт назначения издание не уточняет.
Третий танкер Leruo, который принадлежит компании из Гонконга и ходит под флагом Сьерра-Леоне, вышел из Санкт-Петербурга 17 октября и ожидается в порту США 11 ноября. Это судно находится под санкциями Европейского Союза, Британии и Канады.
В общей сложности три танкера перевозят около 140 тысяч тонн горючего, что позволит США покрыть всего несколько часов собственного внутреннего потребления.
Воздействие на судоходство и риски для сделки
По данным судового брокера Clarksons, количество танкеров, входящих в российские порты на Балтийском море, достигло двухлетнего максимума после заключения соглашения между Трампом и Путиным.
В то же время, аналитики отмечают, что России будет сложно обеспечить поставки общего заявленного объема дизельного топлива.
Кроме того, выполнение поставок может усложнить Украина, если возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и экспортным терминалам.
Напомним, недавно Трамп и Путин провели переговоры, по итогам которых договорились о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.
В рамках этой договоренности Министерство финансов США выдало временную лицензию, приостанавливающую действие отдельных санкций и позволяющую стране-агрессорке начать экспортные поставки.