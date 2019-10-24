ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін прогнозує уповільнення зростання реальної зарплати українців

Новини » Економіка    24.10.2019 - 18:01
Кабмін прогнозує уповільнення зростання реальної зарплати українців
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через три роки темпи зростання впадуть у півтора рази

Кабінет міністрів прогнозує уповільнення темпів зростання реальної зарплати українців протягом 2020-2022 років. Такі дані містяться в оновленому макропрогнозі Міністерства економіки, затвердженому урядом 23 жовтня.

Згідно з прогнозом, темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) сповільняться до 10,1% у 2020 році до 7,5% у 2021 році та до 7,2% у 2022 році.

При цьому в 2018 році зростання склало 12,5%, а в 2019 році воно буде на рівні 11,1%.

Кабмін прогнозує уповільнення зростання реальної зарплати українців

me.gov.ua

Мінекономіки також оприлюднило прогноз середньої зарплати українців у доларах. За прогнозом, зарплата виросте у 2020 році до 471 доларів, у 2021 році до 531 доларів, у 2022 році до 593 доларів.

При цьому у 2018 році зарплата була 325 доларів, а у 2019 році буде 408 доларів.

Кабмін прогнозує уповільнення зростання реальної зарплати українців

me.gov.ua

Нагадаємо, в проекті держбюджету-2020 до першого читання було закладено, що середньомісячна номінальна заробітна плата (брутто) працівників в Україні у 2020 році складе 12 043 грн

Відзначимо, в червні 2019 року середня зарплата в Україні в третій раз в історії досягла 400 доларів. За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у червні 2019 року склала 10783 грн. При цьому реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у червні 2019 року до червня минулого року зросла на 8,1%.

Кабмін прогнозує зростання економіки за три роки на 11,7-17% Суд заарештував екс-заступника глави Мінекономіки
Новини України зарплатапрогнозМіністерство економічного розвитку і торгівлі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся