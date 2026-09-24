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Тамагочи от Цукерберга: Meta представила брелок Muse Charm с ИИ сканером отпечатков

14:16 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Meta выходит на рынок карманных ИИ-кулонов (скриншот: Meta Developers)

Meta показала необычный гаджет для доступа к ИИ - Muse Charm позволяет запускать агента Meta Muse без смартфона. Устройство получило собственный экран и сканер отпечатков пальцев и может работать как отдельное устройство.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Meta Connect 2026.

Популяризация ИИ-гаджетов: зачем это Meta?

Рынок компактных носимых устройств с искусственным интеллектом до сих пор вызывал у многих потребителей сомнения - устройства типа гаджета Friend часто становились объектом скепсиса.

Несмотря на это, Meta решила войти в этот сегмент с собственной разработкой - Muse Charm.

Для технологического гиганта это относительно недорогой способ экспериментировать с новыми форматами брелоков и кулонов, а также дополнительный канал для распространения своего персонального ИИ-агента Muse.

Читайте больше: Вместо громоздких шлемов: Meta показала VR-очки по цене iPhone 18 Pro

Аватар Jolly, экран и сканер отпечатков

Внешне устройство напоминает современное переосмысление игрушки Тамагочи - это легкий, карманный брелок для ключей со встроенным цифровым персонажем.

Meta презентовала карманный брелок Muse Charm с экраном (скриншот: Meta Developers )

Ключевые особенности Muse Charm

Визуальный аватар: внутри ассистента Muse воплощен милый цифровой персонаж, известный как Jolly. Он отображается на небольшом экране гаджета.

Быстрый доступ: чтобы начать разговор, пользователю не нужно разблокировать телефон или открывать приложения - достаточно коснуться сканера отпечатков пальцев в углу устройства.

Полный голосовой стек: гаджет поддерживает полноценное общение голосом в режиме реального времени и способен анализировать окружение пользователя.

По словам Марка Цукерберга, если человек не пользуется умными очками, такой брелок становится самым быстрым способом задать вопрос ассистенту или дать ему поручение.

Когда релиз?

Представленный гаджет пока не готов к массовым отгрузкам. Инженерной команде Meta осталось финализировать компоновку внутренних деталей.

Впрочем Цукерберг заверил, что устройство появится на полках магазинов перед декабрьскими праздниками.

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