Вместо громоздких шлемов: Meta показала VR-очки по цене iPhone 18 Pro
Meta отказывается от громоздких VR-шлемов в пользу обычных очков - компания готовит новое устройство для просмотра развлекательного контента.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Meta во время ежегодной презентации Connect.
"Это настоящий прорыв": почему Meta изменила подход к VR
Перед анонсом новинки исполнительный директор Meta Марк Цукерберг напомнил, что ранее компания сознательно поставила на паузу массовое производство гарнитур к моменту, когда появятся реальные технологические решения.
CEO Meta подчеркнул, что будущее принадлежит очкам дополненной реальности с голограммами, однако многих отпугивала необходимость носить массивный шлем.
Новое устройство призвано обеспечить то же самое погружение и ощущение присутствия, но в привычном для ежедневного использования форм-факторе очков.
Дизайн, процессор и автономность
Главное преимущество Meta VR Glasses - их вес. Устройство в пять раз легче Meta Quest 3 и снаружи практически не отличается от обычных очков.
Технические детали конструкции
Материалы: оправа изготовлена из легкого и прочного магниевого сплава.
Процессор: за производительность отвечает специализированный чип Snapdragon Reality Elite от Qualcomm.
Питание: очки подключаются к компактному вычислительному блоку-аккумулятору, который можно просто положить в карман во время движения.
Дисплеи 5K, IMAX и партнерство с Disney
Новинка ориентирована прежде всего на медиаразвлечения и просмотр кино.
В линзы встроены Micro-OLED-панели, обеспечивающие четкость на уровне 37 пикселей на градус (концепция 5K Infinite Display), а также поддерживающие технологии Dolby Vision и Dolby Atmos.
Очки получили официальную сертификацию как первое VR-устройство с поддержкой IMAX Enhanced. Это позволит зрителям просматривать фильмы в фирменном расширенном формате кадра с высоким разрешением.
Кроме того, благодаря сотрудничеству с компанией Disney, начиная с ноября, пользователи Disney+ смогут умерить выбранные фильмы (включая ленты Marvel) в формате 3D.
Просмотр будет дополняться виртуальным окружением, динамическими эффектами и пространственным аудио, что фактически превращает киносеанс в интерактивную VR-игру.
Искусственный интеллект и управление
Meta VR Glasses оснащены встроенным виртуальным помощником Meta AI.
Пользователи могут управлять устройством с помощью голосовых команд - например, запустить фильм простой фразой. Альтернативным способом взаимодействия с системой является считывание жестов рук.
Продажи Meta VR Glasses стартуют следующей весной, а базовая цена устройства составит 1299,99 доллара.