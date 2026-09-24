Вместо громоздких шлемов: Meta показала VR-очки по цене iPhone 18 Pro

Meta отказывается от громоздких VR-шлемов в пользу обычных очков - компания готовит новое устройство для просмотра развлекательного контента.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Meta во время ежегодной презентации Connect .

"Это настоящий прорыв": почему Meta изменила подход к VR

Перед анонсом новинки исполнительный директор Meta Марк Цукерберг напомнил, что ранее компания сознательно поставила на паузу массовое производство гарнитур к моменту, когда появятся реальные технологические решения.

CEO Meta подчеркнул, что будущее принадлежит очкам дополненной реальности с голограммами, однако многих отпугивала необходимость носить массивный шлем.

Новое устройство призвано обеспечить то же самое погружение и ощущение присутствия, но в привычном для ежедневного использования форм-факторе очков.

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Дизайн, процессор и автономность

Главное преимущество Meta VR Glasses - их вес. Устройство в пять раз легче Meta Quest 3 и снаружи практически не отличается от обычных очков.

Технические детали конструкции

Материалы: оправа изготовлена из легкого и прочного магниевого сплава.

Процессор: за производительность отвечает специализированный чип Snapdragon Reality Elite от Qualcomm.

Питание: очки подключаются к компактному вычислительному блоку-аккумулятору, который можно просто положить в карман во время движения.

Дисплеи 5K, IMAX и партнерство с Disney

Новинка ориентирована прежде всего на медиаразвлечения и просмотр кино.

В линзы встроены Micro-OLED-панели, обеспечивающие четкость на уровне 37 пикселей на градус (концепция 5K Infinite Display), а также поддерживающие технологии Dolby Vision и Dolby Atmos.

Очки получили официальную сертификацию как первое VR-устройство с поддержкой IMAX Enhanced. Это позволит зрителям просматривать фильмы в фирменном расширенном формате кадра с высоким разрешением.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с компанией Disney, начиная с ноября, пользователи Disney+ смогут умерить выбранные фильмы (включая ленты Marvel) в формате 3D.

Просмотр будет дополняться виртуальным окружением, динамическими эффектами и пространственным аудио, что фактически превращает киносеанс в интерактивную VR-игру.

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Искусственный интеллект и управление

Meta VR Glasses оснащены встроенным виртуальным помощником Meta AI.

Пользователи могут управлять устройством с помощью голосовых команд - например, запустить фильм простой фразой. Альтернативным способом взаимодействия с системой является считывание жестов рук.

Продажи Meta VR Glasses стартуют следующей весной, а базовая цена устройства составит 1299,99 доллара.