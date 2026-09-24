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Тамагочі від Цукерберга: Meta представила брелок Muse Charm з ШІ та сканером відбитків

14:16 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Meta виходить на ринок кишенькових ШІ-кулонів (скриншот: Meta Developers)

Meta показала незвичний гаджет для доступу до ШІ - Muse Charm дозволяє запускати агента Meta Muse без смартфона. Пристрій отримав власний екран і сканер відбитків пальців та може працювати як окремий пристрій.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Meta Connect 2026.

Популяризація ШІ-гаджетів: навіщо це Meta?

Ринок компактних носимих ШІ-пристроїв досі викликав у багатьох споживачів сумніви - пристрої на кшталт гаджета Friend часто ставали об'єктом скепсису.

Попри це, Meta вирішила увійти в цей сегмент із власною розробкою - Muse Charm.

Для технологічного гіганта це відносно недорогий спосіб експериментувати з новими форматами брелоків і кулонів, а також додатковий канал поширення свого персонального ШІ-агента Muse.

Читайте більше: Замість громіздких шоломів: Meta показала VR-окуляри за ціною iPhone 18 Pro

Аватар Jolly, екран та сканер відбитків

Зовні пристрій нагадує сучасне переосмислення іграшки Тамагочі - це легкий, кишеньковий брелок для ключів із вбудованим цифровим персонажем.

Meta презентувала кишеньковий брелок Muse Charm з екраном (скриншот: Meta Developers)

Ключові особливості Muse Charm

Візуальний аватар: всередині асистента Muse втілено милого цифрового персонажа, відомого як Jolly. Він відображається на невеликому екрані гаджета.

Швидкий доступ: щоб почати розмову, користувачеві не потрібно розблоковувати телефон чи відкривати додатки - достатньо торкнутися сканера відбитків пальців у кутку пристрою.

Повний голосовий стек: гаджет підтримує повноцінне спілкування голосом у режимі реального часу та здатен аналізувати оточення користувача.

За словами Марка Цукерберга, якщо людина не користується розумними окулярами, такий брелок стає найшвидшим способом поставити запитання асистентові або дати йому доручення.

Коли реліз?

Презентований гаджет наразі що не готовий до масових відвантажень. Інженерній команді Meta залишилося фіналізувати компонування внутрішніх деталей.

Втім, Цукерберг запевнив, що пристрій з'явиться на полицях магазинів перед грудневими святами.

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