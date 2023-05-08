"Там паника". Россияне запретили массовые собрания в оккупации на 9 мая, - ВСУ

Российские войска запретили проводить массовые собрания на временно оккупированных территориях Украины на 9 мая. У врага сейчас паника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерия Шершня в эфире телемарафона.
"Стало известно, что 9 мая оккупанты на захваченных территориях запретили массовые собрания и скопления людей. Итак, можно говорить, что там паника, и они так напуганы, что боятся собственной тени. И правильно поступают", - сказал Шершень.
Он отметил, что сейчас на Таврическом направлении царит полная паника среди коллаборантов, которые быстро выезжают с временно оккупированных территорий. В Запорожской области они убегают и запугивают местное население.
"Сами убегают, все, кто вынужденно оказался в оккупации, убегают. Там пугают их контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Нужно отметить и то, что уже есть информация, и она уже проверена, судьба выехавших коллаборантов незавидна. Они попадают в Бердянск, который становится перевалочным пунктом, потому что дальше людей вывозят в Россию или распыляют по Донбассу", - уточнил Шершень.
Напомним, ранее стало известно, что 5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области объявил "эвакуацию" населения.
Позже стало известно, что враги хотят вывезти около 70 тысяч человек.
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