"Там паника". Россияне запретили массовые собрания в оккупации на 9 мая, - ВСУ

"Стало известно, что 9 мая оккупанты на захваченных территориях запретили массовые собрания и скопления людей. Итак, можно говорить, что там паника, и они так напуганы, что боятся собственной тени. И правильно поступают", - сказал Шершень.

Он отметил, что сейчас на Таврическом направлении царит полная паника среди коллаборантов, которые быстро выезжают с временно оккупированных территорий. В Запорожской области они убегают и запугивают местное население.

"Сами убегают, все, кто вынужденно оказался в оккупации, убегают. Там пугают их контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Нужно отметить и то, что уже есть информация, и она уже проверена, судьба выехавших коллаборантов незавидна. Они попадают в Бердянск, который становится перевалочным пунктом, потому что дальше людей вывозят в Россию или распыляют по Донбассу", - уточнил Шершень.