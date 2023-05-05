Россияне планируют "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское СМИ " РБК ".

По данным росСМИ, назначенный оккупантами "вице-премьер" Запорожской области по экономике Андрей Козенко заявил, что планируется вывезти около 70 тысяч человек из населенных пунктов в Запорожской области.

По его словам, переселение будет добровольным.

Напомним, сегодня, 5 мая, мы сообщали, что в 18 населенных пунктах на временно оккупированной части территории Запорожской области объявлена частичная эвакуация.

К тому же РБК-Украина писало о том, что, по словам Мелитопольского городского головы Ивана Федорова, российские кафиры начали массово отбирать у гражданских легкомоторные суда на оккупированной части Запорожской области.

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