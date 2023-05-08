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"Там паніка". Росіяни заборонили масові зібрання в окупації на 9 травня, - ЗСУ

Ілюстративне фото: росіяни заборонили масові зібрання в окупації на 9 травня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська заборонили проводити масові зібрання на тимчасово окупованих територіях України на 9 травня. У ворога зараз паніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня в ефірі телемарафону.

"Стало відомо, що 9 травня окупанти на захоплених територіях заборонили масові зібрання та скупчення людей. Отже, можна говорити, що там паніка, і вони такі налякані, що бояться власної тіні. І правильно роблять", - сказав Шершень.

Він зазначив, що зараз на Таврійському напрямку панує повна паніка серед колаборантів, які швидко виїжджають з тимчасово окупованих територій. У Запорізькій області вони тікають та залякують місцеве населення.

"Самі тікають, всі, хто вимушено опинився в окупації, тікають. Там лякають їх контрнаступом Збройних сил України. Потрібно зазначити і те, що вже є інформація, і вона вже перевірена, доля колаборантів, що виїхали, незавидна. Вони потрапляють до Бердянська, який стає перевалочним пунктом, бо далі людей вивозять до Росії або розпорошують по Донбасу", - уточнив Шершень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив "евакуацію" населення.

Пізніше стало відомо, що вороги хочуть вивезти близько 70 тисяч людей.

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