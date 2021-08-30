Таліби почали локальні атаки на незахоплену провінцію Панджшер, але зазнають невдачі
Бойовики радіального руху "Талібан" атакували кілька передових постів опору в Панджшерській долині. Напади відбили, але сутички між протиборчими сторонами тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOLO News.
За його даними, атаки талібів на передові пости сил опору велися з декількох напрямків. Напад вдалося відбити. "Зараз тривають окремі сутички", - повідомило джерело видання.
У "Талібані" сутички в Панджшері не коментують.
У соціальних мережах з'явилося відео входу в Панджшерську ущелину, через який повинні таліби. Автор ролика стверджує, що сили опору обладнали там вогневі точки і тунелі. "Проходження цим шляхом самогубне", - резюмує він.
This steep gorge is the entrance that the #Taliban will have to pass through to reach #Panjshir valley.The #Resistance forces supposedly have gun emplacements, firing positions & interconnecting tunnels along this area. Passage this way is suicidal. #Afghanistan #NorthernAlliance pic.twitter.com/j5t7dZIVMD— raging545 (@raging545) August 30, 2021
Нагадавши, таліби перекидають підкріплення в Панджшер і готуються в найближчі години почати штурм нескореної провінції.