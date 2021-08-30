Талибы начали локальные атаки на незахваченную провинцию Панджшер, но терпят неудачу
Боевики радиального движения "Талибан" атаковали несколько передовых постов сопротивления в Панджшерской долине. Нападения отбили, но столкновения между противоборствующими сторонами продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLO News.
По его данным, атаки талибов на передовые посты сил сопротивления велись с нескольких направлений. Нападение удалось отразить. "Сейчас продолжаются отдельные столкновения", - сообщил источник издания.
В "Талибане" столкновения в Панджшере не комментируют.
В социальных сетях появилось видео входа в Панджшерское ущелье, через которую должны наступать талибы. Автор ролика утверждает, что силы сопротивления оборудовали там огневые точки и туннели.
"Прохождение этим путем самоубийственно", - резюмирует он.
This steep gorge is the entrance that the #Taliban will have to pass through to reach #Panjshir valley.The #Resistance forces supposedly have gun emplacements, firing positions & interconnecting tunnels along this area. Passage this way is suicidal. #Afghanistan #NorthernAlliance pic.twitter.com/j5t7dZIVMD— raging545 (@raging545) August 30, 2021
Напомним, талибы перебрасывают подкрепления в Панджшер и готовятся в ближайшие часы начать штурм непокоренной провинции.