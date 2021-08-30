Таліби перекинули підкріплення до Панджшера: атака може початися в найближчі години
Радикальний рух "Талібан" продовжує перекидати підкріплення до Панджшерської ущелини. Жителям провінції відключили мобільний зв'язок та інтернет. У разі провалу переговорів з лідерами опору таліби можуть почати масштабну операцію 31 Серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOLO News.
За даними видання, таліби повністю заблокували провінцію Панджшер, відключили мобільний зв'язок та інтернет. Поки таліби ведуть переговори з лідерами опору в регіоні зберігається перемир'я - сторони не нападають один на одного.
Однак таліби активно перекидають до Панджшерської ущелини додаткові сили. У соцмережах з'явилося відео конвою бойовиків, який, як стверджується, прямує в непокорену провінцію.
При цьому наголошується, що якщо в найближчі години переговори з лідерами опору не вийде домовитися мирним шляхом, то таліби почнуть масштабну військову операцію проти сил ополчення вже 31 Серпня.
На цьому тлі один з лідерів опору в Панджшері Ахмед Масуд звернувся за допомогою до США, Англії та Франції.
طالبان کا ایک بڑا فوجی قافلہ پنجشیر کی طرف جاتے ہوئے— Afghan Urdu افغان نیوز اردو (@Afghan_News1) August 30, 2021
پنجشیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جہاں مذاکرات جاری ہیں، وہیں طالبان وادی میں اپنی فوجی قوت بھی بڑھا رہے ہیں
#Afghanistan #Kabul #Panjshir#Taliban
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Нагадаємо, 23 серпня повідомлялося, що таліби готуються до штурму Панджшерської долини і дали Масуду чотири години на те, щоб він здався.
Відзначити, лідери опору в Панджшері шукають варіанти мирного врегулювання конфлікту і ведуть переговори з талібами.