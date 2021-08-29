Таліби готуються створити новий уряд після відходу американців з Афганістану

Муджахід повідомив виданню, що склад нового кабінету буде уточнено через один або два тижні після відходу американців з Афганістану. При цьому він не назвав точні терміни формування кабінету.

За його словами, вже призначені офіційні особи для управління ключовими установами, такими як міністерства охорони здоров'я та освіти та центральний банк. Банки відновлять роботу з тижневим лімітом на зняття коштів у розмірі 200 доларів США або 20 000 афгани.

чи увійдуть жінки в новий кабінет, Муджахід сказав, що це буде вирішувати керівництво і він не може передбачити, яким буде їх рішення.