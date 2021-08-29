Талибы готовятся создать новое правительство после ухода американцев из Афганистана

Муджахид сообщил изданию, что состав нового кабинета будет уточнен через одну или две недели после ухода американцев из Афганистана. При этом он не назвал точные сроки формирования кабинета.

По его словам, уже назначены официальные лица для управления ключевыми учреждениями, такими как министерства здравоохранения и образования и центральный банк. Банки возобновят работу с недельным лимитом на снятие средств в размере 200 долларов США или 20 000 афгани.

войдут ли женщины в новый кабинет, Муджахид сказал, что это будет решать руководство и он не может предвидеть, каким будет их решение.