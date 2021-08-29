UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Талибы готовятся создать новое правительство после ухода американцев из Афганистана

Автор: Наталья Скороход

Талибы готовятся создать новый кабинет после ухода американцев из Афганистана. Об этом сообщил представитель Талибана Забихулла Муджахид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Муджахид сообщил изданию, что состав нового кабинета будет уточнен через одну или две недели после ухода американцев из Афганистана. При этом он не назвал точные сроки формирования кабинета.

По его словам, уже назначены официальные лица для управления ключевыми учреждениями, такими как министерства здравоохранения и образования и центральный банк. Банки возобновят работу с недельным лимитом на снятие средств в размере 200 долларов США или 20 000 афгани.

войдут ли женщины в новый кабинет, Муджахид сказал, что это будет решать руководство и он не может предвидеть, каким будет их решение.

Напомним, что талибы уже контролируют большую часть аэропорта в Кабуле. Военные США контролируют только малую часть.

Ранее сообщалось, что талибы поместили под домашний арест бывшего президента и премьера Афганистана. Теперь их жизнь и будущее зависит от милости талибов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан