Таліби відповіли Трампу на ідею про повернення військ США в Афганістан

"Талібан" не допустить відновлення контролю США над ключовою авіабазою в Афганістані. Таку ідею допускав американський президент Дональд Трамп.

Про це заявив співробітник МЗС "Талібану" Заккір Джалал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Джалал розповів, що ідея збереження американської військової присутності в Афганістані була "повністю" відхилена під час переговорів між сторонами до повернення "Талібану" до влади.

"Упродовж усієї історії афганці не приймали військової присутності, і цю можливість повністю відкинули під час переговорів у Досі та укладеної угоди, але двері відчинені для інших форм взаємодії", - підкреслив співробітник МЗС "Талібану".