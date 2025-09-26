Такого еще никогда не было. Международная федерация волейбола объявила неожиданных хозяев чемпионатов мира

Исторические решения

Стран-хозяек грядущих мировых форумов назвали во время заседания на Филиппинах, где проходит мужской ЧМ-2025.

Следующий мужской турнир пройдет в 2027 году в соседней с Украиной Польше. А женский чемпионат мира будут принимать сразу две страны - США и Канада. Это будет первым случаем в истории, когда мировое первенство пройдет в Северной Америке.

Зато хозяином мужского чемпионата мира-2029 по волейболу станет Катар. Это также будет первый опыт проведения мирового первенства на Ближнем Востоке. С хозяином женского первенства-2029 еще не определились, о решении будет объявлено позже.

Хозяева следующих чемпионатов мира по волейболу:

2027 год. Польша - мужской; США и Канада - женский

2029 год. Катар - мужской

"Калибр стран-хозяев подчеркивает всемирный импульс волейбола. Проведение чемпионата мира в Северной Америке и на Ближнем Востоке - двух наиболее динамичных рынков роста - соединит нас с новыми болельщиками и обеспечит незабываемые впечатления на аренах и во время трансляций", - объяснил исторический выбор генеральный директор Volleyball World Уго Валенси.

Первые участники будущих турниров

Таким образом уже известны три участника будущего ЧМ-2027 среди женщин. Это две сборные стран-хозяев - США и Канады. А также Италия - действующие чемпионки мира.

У мужчин место на турнире пока забронировали только хозяева - поляки. За чемпионство и прямую путевку на мундиаль-2027 сейчас проходит борьба на текущем первенстве, где впервые в истории полуфинальные пары составили исключительно европейские сборные.

Женская сборная Украины на ЧМ-2025 стала лучшей среди худших (фото: volleyballworld.com)

Результаты и перспективы Украины

Национальным командам нашей страны - мужской и женской - придется бороться за право выступить в финальных турнирах.

На чемпионатах-2025 впервые за долгие годы были представлены обе сборные Украины.

Наша женская команда лишь второй раз в истории участвовала в ЧМ. До этого "сине-желтые" играли на мировом форуме в далеком 1994 году.

На турнире, который принимал Таиланд, украинки на старте группового этапа без шансов проиграли действующим в то время чемпионкам мира из Сербии (0:3). Затем "зарубились" с японками в матче, где фактически решалась судьба второго места и путевки в плей-офф. Поединок длился пять сетов и завершился в пользу азиатской команды - 3:2. В заключительной игре наша команда уверенно победила Камерун - 3:0.

Подопечные польского специалиста Якуба Глушака показали лучший результат среди команд, финишировавших в группах третьими (4 очка, разница партий - 5:6) и заняли в итоговой квалификации условное 17-е место среди 32-х участников.

Мужская команда, которая третий раз в истории играла на ЧМ, также выиграла лишь один поединок - у Алжира (3:0), и всухую (0:3) уступила другим соперникам - Бельгии и Италии. Подопечные аргентинца Рауля Лосано показали худший результат среди всех команд, финишировавших в группах третьими (3 очка, разница партий - 3:6). Это - условное 24-е место среди 32-х участников финала.