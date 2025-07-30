Такого не было с 1950-х: все о рекордном землетрясении на Камчатке и его последствиях

В России у берегов Камчатки, что на Дальнем Востоке, произошло сильное землетрясение. Его окрестили самым мощным в регионе за последние более 70 лет, ведь магнитуда составила почти 9 баллов. До сих пор существует угроза цунами.
Что известно о мощном землетрясении на Камчатке и его последствиях - собрало РБК-Украина в материале ниже.
Главное:
Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук назвал землетрясение самым сильным в регионе с 1952 года, когда на Курилах и Камчатке погибли по меньшей мере 2000 человек.
Между тем геологическая служба США оценивает его в 8,8 балла. По ее данным, оно произошло примерно в 136 километрах от восточного побережья Камчатки на глубине 19,3 километра.
Российские же службы оценивают магнитуду в 8,7 балла. Мощные толчки вызвали разрушения и цунами. Так, после главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
Более того, афтершоки магнитудой до 7,5 ожидаются до месяца.
Также известно, что землетрясение всколыхнуло не только Камчатку, стихия коснулась и Сахалина и Курильских островов. Последние являются оккупированной РФ частью Японии.
Как пишет российское издание "Медуза", после землетрясения на Камчатке объявили угрозу цунами. Опасное сильное цунами наблюдалось на побережье Камчатки и в Северо-Курильске Сахалинской области.
В Елизовском районе Камчатки, возле метеостанции "Водопадная" зафиксировали цунами высотой три-четыре метра. В Северо-Курильске цунами подтопило порт и рыбопромышленное предприятие.
В Петропавловске-Камчатском интенсивность толчков составила не менее 7 баллов. В городе обвалилась стена в здании детсада.
Также в населенном пункте частично затоплен порт. А аэропорт на некоторое время приостанавливал работу.
После землетрясения на Камчатке был недоступен интернет, позже, как утверждают российские СМИ, узлы связи восстановили.
Как сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельник, жертв в результате землетрясения "предварительно нет". Впрочем, в результате стихии есть травмированные.
"Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна. Травмы получила женщина, которая находилась в здании нового аэропорта", - рассказал он российским пропагандистским СМИ.
По его словам, также серьезно повреждено здание детской поликлиники.
Между тем мэр Северо-Курильска Александр рассказал о пострадавшем в городе морпорте. Всего в городе зафиксированы разрушения и "частично нарушено электроснабжение". Населенный пункт находится в 360 км от эпицентра землетрясения.
Очевидцы в сети публикуют видео того, как местные жители в панике пытаются покинуть регион, на который обрушилась стихия. Российские паблики сообщают, что на выезде из Петропавловска-Камчатского уже скопилась огромная пробка.
Мощное землетрясение на Дальнем Востоке России вызвало предупреждение о цунами в Тихом океане. Об угрозе объявили в разных странах мира - в Японии; на Гавайях и Аляске в США; Мексике; Чили.
В частности, волны цунами после землетрясения на Камчатке уже коснулись побережья американского штата Гавайи, сообщила метеослужба США. Люди массово покидают побережье и едут вглубь островов, объявлена эвакуация. В частности, жителей Гонолулу призвали покинуть часть города, или подняться на 4-й этаж здания.
Волны цунами достигли и побережья Японии, там на сушу выбросило нескольких китов. Всего цунами ожидаются по меньшей мере в 8 префектурах, включая центральные и северо-восточные регионы.
По данным местного издания Kyodo, на востоке страны приостановлена часть железнодорожных рейсов. На востоке и севере Японии уже были зафиксированы волны до 50 сантиметров.
На ядерном комплексе "Фукусима-1", который выводится из эксплуатации после землетрясения и цунами 2011 года, работникам приказали эвакуироваться.
Справочно
Камчатка - это большой полуостров на Дальнем Востоке России, омываемый Тихим океаном и Беринговым и Охотским морем.
Камчатка известна тем, что это сейсмически активная зона. Полуостров расположен на границе Тихоокеанской литосферной плиты, поэтому там часто происходят землетрясения и извержения вулканов.
Для РФ Камчатка является важной военно-морской зоной, где размещен флот и база подводных лодок.
Из-за географической близости к Японии, Аляске и Северной части Тихого океана, Камчатка имеет стратегическое значение.
Как пишет CNN, это шестое самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений и самое сильное с 2011 года. Тогда толчки магнитудой 9,0 произошли на северо-востоке Японии, вызвав разрушительное цунами и аварию на АЭС Фукусима.
Напомним, ранее эксперт НАН Украины рассказал в интервью РБК-Украина, грозит ли Москве катастрофическое землетрясение.
Также мы писали, как Тверской области Российской Федерации после атаки на склад с боеприпасами произошли землетрясения.
При подготовке материала использовались данные Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук, геологической службы США, а также публикации "Медуза", "ТАСС", "РИА Новости" и т.д.
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