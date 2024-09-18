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В Тверской области РФ, после атаки дронов на склад, произошло землетрясение

Среда 18 сентября 2024 10:25
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В Тверской области РФ, после атаки дронов на склад, произошло землетрясение Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сьогодні, 18 вересня, у Тверській області Російської Федерації (РФ), після атаки на склад із боєприпасами, сталися землетруси. Магнітуда найпотужнішого становила 2,8 бала.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на VolcanoDiscovery.

Первое землетрясение зафиксировали в 03:56 по киевскому времени. Его магнитуда составила 2,8. После этого, в течение нескольких часов, произошли еще 16 землетрясений с магнитудой от 0,5 до 2.8.
В Тверской области РФ, после атаки дронов на склад, произошло землетрясение

Фото: карта землетрясений (volcanodiscovery.com)

Атака на Тверскую область

В ночь на 18 марта в Тверской области прогремели взрывы. Позже стало известно об атаке на воинскую часть в городе Торопец. Был нанесен удар по важному складу, где хранились ракеты, в том числе "Искандер" и KN23.

Тем временем спутники NASA зафиксировали тепловые показатели почти на всей территории 107 арсенала главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в регионе.

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