В Тверской области РФ, после атаки дронов на склад, произошло землетрясение
Сьогодні, 18 вересня, у Тверській області Російської Федерації (РФ), після атаки на склад із боєприпасами, сталися землетруси. Магнітуда найпотужнішого становила 2,8 бала.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на VolcanoDiscovery.
Первое землетрясение зафиксировали в 03:56 по киевскому времени. Его магнитуда составила 2,8. После этого, в течение нескольких часов, произошли еще 16 землетрясений с магнитудой от 0,5 до 2.8.
Фото: карта землетрясений (volcanodiscovery.com)
Атака на Тверскую область
В ночь на 18 марта в Тверской области прогремели взрывы. Позже стало известно об атаке на воинскую часть в городе Торопец. Был нанесен удар по важному складу, где хранились ракеты, в том числе "Искандер" и KN23.
Тем временем спутники NASA зафиксировали тепловые показатели почти на всей территории 107 арсенала главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в регионе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.