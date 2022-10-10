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Массированный обстрел Украины: россияне повредили 11 объектов инфраструктуры

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Украина, Понедельник 10 октября 2022 12:01
Массированный обстрел Украины: россияне повредили 11 объектов инфраструктуры Фото: в результате массированного удара по Украине повреждены объекты инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате массированных ударов по территории Украины 10 октября были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, после повреждения 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах часть областей осталась без света.

"Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", - отметил премьер.

Шмыгаль также добавил, что специалисты уже работают на местах атак и возобновляют поврежденную инфраструктуру.

Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере восемь человек.

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