Около половины сбили. Россияне выпустили по Украине 83 ракеты, - Игнат

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Безусловно, это не сравнить с 24 февраля, но сегодня имеем 83 ракеты, из них сбито на 11:40 более 40 ракет. Также сбили 9 из 12 "шахидов" (беспилотники - ред.)", - рассказал Игнат.

Также он добавил, что для обстрелов россияне используют высокоточные ракеты Х-101 и Х-555, которые они запускают из Каспийского региона. Также применяют ракеты "Калибр", "Искандер", С-300 и РСЗО "Торнадо".