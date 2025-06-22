Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива для судоходства, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранский телеканал Press TV , информационное агентство Reuters и британское издание The Guardian .

"Управление морской торговли Великобритании (UKMTO) заявило, что оценивает угрозу для коммерческого судоходства США в Красном море и Аденском заливе вблизи Ирана как "высокую", - отметила британская газета The Guardian.

Иранский парламентарий и новый командующий Корпуса стражей исламской революции Эсмаил Косари во время выступления перед Клубом молодых журналистов заявил, что перекрытие Ормузского пролива - вопрос времени. По его словам, "это будет сделано, когда будет необходимо".

Отмечается, что парламент одобрил закрытие Ормузского пролива, но окончательное решение не за ним. Если Высший совет национальной безопасности Ирана примет это решение, пролив, через который проходит 20% мирового потребления газа и нефти, могут перекрыть для любого судоходства.

Почему закрытие Ормузского пролива важно?

Ормузский пролив - "морской коридор" между Ираном и Оманом. Он соединяет Персидский и Оманский заливы, а также предоставляет Ирану и некоторым соседним странам выход к Индийскому океану.

Пролив - ключевая артерия мировой нефтяной и газовой торговли. Через Ормузский пролив проходит не менее 20% мирового нефтегазового экспорта, основные покупатели которого - Китай, Индия, Япония, Южная Корея и некоторые другие государства. Перекрытие пролива может привести к огромному росту цен на нефть, от чего выиграет Россия.

Ормузский пролив имеет в самом узком месте всего 33 километра ширины. Иран считает большую часть вод пролива "своими": противостоять ему "в одного" Оман не способен. Иран может забросать пролив минами, а также использовать свои многочисленные ракетные и десантные катера, а также морские беспилотники.

Иран уже блокировал Ормузский пролив во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов, когда в проливе развернулась "танкерная война". Ирак атаковал только иранские танкеры, тогда как Иран атаковал вообще все корабли и суда, которые видел, в том числе силы ВМС США.

Удар США по Ирану

Напомним, что в ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. По словам Дональда Трампа, иранская ядерная программа уничтожена. Однако в Тегеране это отрицали и анонсировали "ответ".

В частности, в Иране заявили, что не исключают выхода из ядерной сделки - поскольку дипломатия не защитила страну. Также Тегеран не исключает блокировки Ормузского пролива, что значительно поднимет мировые цены на нефть.

Закрытие данного пролива может повлиять и непосредственно на украинцев. Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина объяснял, как связаны Ормузский пролив и цены на бензин в Украине.

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