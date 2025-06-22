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Вашингтон очертил "красные линии" для Ирана: два ключевых требования

Украина, Воскресенье 22 июня 2025 17:55
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Вашингтон очертил "красные линии" для Ирана: два ключевых требования Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки не стремятся к войне с Ираном. Однако остается два нерешенных вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Венса.

"Мы говорили иранцам: мы не хотим войны с Ираном, мы на самом деле хотим мира. Но мы хотим мира в контексте того, что они не будут иметь ядерной программы, и это именно то, чего президент достиг прошлой ночью", - сказал вице-президент США.

Вэнс отметил, что, по его мнению, к иранцам есть два больших вопроса:

  • собираются ли атаковать американские войска,
  • или собираются продолжать свою ядерную программу.

"И если они оставят американские войска в покое и решат раз и навсегда отказаться от своей программы по созданию ядерного оружия, то, я думаю, президент высказался очень четко", - отметил он.

Более того, Вэнс заявил, что США могут иметь с Ираном очень хорошие отношения.

"Мы можем иметь мирную ситуацию в этом регионе мира. Мы должны немного отступить, Кристен, и напомнить себе, что мы вели активные переговоры с иранцами, чтобы попытаться найти мирное урегулирование этого конфликта. Только когда президент (США Дональд Трамп, ред.) решил, что иранцы не ведут переговоры в духе доброй воли, он принял это решение", - пояснил он.

По мнению вице-президента, данный удар дает возможность перезагрузить отношения между странами.

"Перезагрузить эти переговоры и привести нас к ситуации, когда Иран сможет решить не быть угрозой для своих соседей, не быть угрозой для Соединенных Штатов. И если они готовы это сделать, Соединенные Штаты готовы их выслушать", - подытожил он.

США ударили по Ирану 22 июня

Израиль начал операцию "Львиный народ" 13 июня. За эту неделю ЦАХАЛ уже нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана.

В частности были ликвидированы десятки топ-командиров Ирана и физиков-ядерщиков, которые занимаются ядерной программой страны. На днях в Израиле предупредили, что не остановятся, пока не выполнят своих целей.

Долгое время ходили слухи, присоединятся ли США к израильской операции. Однако уже в ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану.

Президент Дональд Трамп назвал данную операцию "впечатляющим военным успехом".

В то же время Трамп пообещал, что американцы продолжат наносить удары, если Тегеран не пойдет на переговоры по заключению ядерной сделки.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
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