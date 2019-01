У Таїланді затих ураган, є загиблий

У результаті тропічного шторму загинула щонайменше одна людина

В Таїланді почав вщухати перший за 30 років тропічний шторм Пабук, який став причиною смерті щонайменше однієї людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

Повідомляється, що влада країни зафіксувала одного загиблого, який загинув в результаті того, що від сильно вітру перевернулося риболовецьке судно біля узбережжя провінції Паттані. Ще один член екіпажу числиться зниклим без вести.

В результаті шторму було пошкоджено велику кількість будинків, поваленими деревами пошкоджено дахи, а також пошкодило лінії електропередач. Також в деяких районах продовжують йти зливи з сильними поривами вітру.

В даний час шторм покинули береги Таїланду і рухається в Андаманське море зі швидкістю 10 км/год.

