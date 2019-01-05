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У Таїланді затих ураган, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    05.01.2019 - 11:16
У Таїланді затих ураган, є загиблий
Фото: тропічний штом в Таїланді (twitter.com/tomredjp)

У результаті тропічного шторму загинула щонайменше одна людина

В Таїланді почав вщухати перший за 30 років тропічний шторм Пабук, який став причиною смерті щонайменше однієї людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

Повідомляється, що влада країни зафіксувала одного загиблого, який загинув в результаті того, що від сильно вітру перевернулося риболовецьке судно біля узбережжя провінції Паттані. Ще один член екіпажу числиться зниклим без вести.

В результаті шторму було пошкоджено велику кількість будинків, поваленими деревами пошкоджено дахи, а також пошкодило лінії електропередач. Також в деяких районах продовжують йти зливи з сильними поривами вітру.

В даний час шторм покинули береги Таїланду і рухається в Андаманське море зі швидкістю 10 км/год.

 

 

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від відвідування південних регіонів Таїланду з-за погіршення погодних умов. Відзначається, що негода може викликати порушення роботи систем транспортного сполучення, а також перебої з електро - та водопостачанням.

Таїланд вже покинули майже 50 тис. туристів через наближення шторму Кількість жертв шторму на Філіппінах зросла до 85
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