В Таиланде утих ураган, есть погибший

В результате тропического шторма погиб минимум один человек

В Таиланде начал утихать первый за 30 лет тропический шторм Пабук, который стал причиной смерти по меньшей мере одного человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

Сообщается, что власти страны зафиксировали одного погибшего, который погиб в результате того, что от сильно ветра перевернулось рыболовецкое судно у побережья провинции Паттани. Еще один член экипажа числится пропавшим без вести.

В результате шторма было повреждено большое количество домов, упавшими деревьями повредило крыши, а также разрушило линии электропередач. Также в некоторых районах продолжают идти проливные дожди с сильными порывами ветра.

В данное время шторм покинули берега Таиланда и двигается в Андаманское море со скоростью 10 км/час.

#pabukstorm most definitely hit #Samui this morning... it’s wild out there! Stay safe everyone pic.twitter.com/ZQwkX1s9ex