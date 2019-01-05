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В Таиланде утих ураган, есть погибший

Новости » Происшествия    05.01.2019 - 11:16
В Таиланде утих ураган, есть погибший
Фото: тропический штом в Таиланде (twitter.com/tomredjp)

В результате тропического шторма погиб минимум один человек

В Таиланде начал утихать первый за 30 лет тропический шторм Пабук, который стал причиной смерти по меньшей мере одного человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

Сообщается, что власти страны зафиксировали одного погибшего, который погиб в результате того, что от сильно ветра перевернулось рыболовецкое судно у побережья провинции Паттани. Еще один член экипажа числится пропавшим без вести.

В результате шторма было повреждено большое количество домов, упавшими деревьями повредило крыши, а также разрушило линии электропередач. Также в некоторых районах продолжают идти проливные дожди с сильными порывами ветра.

В данное время шторм покинули берега Таиланда и двигается в Андаманское море со скоростью 10 км/час.

 

 

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от посещения южных регионов Таиланда из-за ухудшения погодных условий. Отмечается, что непогода может вызвать нарушение работы систем транспортного сообщения, а также перебои с электро- и водоснабжением.

Таиланд уже покинули около 50 тыс. туристов из-за приближения шторма Количество жертв шторма на Филиппинах возросло до 85
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