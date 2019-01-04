Таїланд вже покинули майже 50 тис. туристів через наближення шторму

Фото: шторм в Таїланді (twitter.com/treasurecolecto)

Тропічний шторм Пабук спочатку зачеить острови Таїланду, після чого перейде на материк

Десятки тисяч туристів залишили деякі з найпопулярніших островів і курортних районів Таїланду через наближення тропічного шторму Пабук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

Влада Таїланду офіційного наказу про евакуацію не віддавала, але туристи масово їдуть. Ті, хто не в змозі забронювати квитки, готуються зустріти шторм на спорожнілих островах.

Крім того, Пабук може обрушитися на південний регіон країни сильними дощами, вітрами і семиметровим хвилями. Евакуація туристів з тайських островів триває з середи, 2 січня. Острови вже покинули від 30 000 до 50 000 чоловік.

Синоптики повідомляють, що Пабук - перший в країні тропічний шторм, який вийшов за межі сезону мусонів за останні 30 років. Очікується, що шторм повинен зачепити два тайських острова, а також сусідній острів Самуї. Після того шторм може впасти на материк. Однак масштбного тайфуну не прогнозується.

Незважаючи на ці прогнози, жителі прибережних районів південних таїландських провінцій залишають будинки і переміщуються в притулку через наближення урагану. Вже близько 30 тис. чоловік, що проживають у прибережних районах провінції, переміщені в безпечні місця.

Нагадаємо, Мінстерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від відвідування південних регіонів Таїланду з-за погіршення погодних умов.