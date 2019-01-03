МЗС рекомендує українцям утриматися від відвідання південних регіонів Таїланду

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

У південних регіонах Таїланду до 5 січня очікуються потужний вітер та опади

Мінстерство закордонних справ (МЗС) України рекомендує українцям утриматися від відвідання південних регіонів Таїланду через погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби відомства.

Як зазначається, до 5 січня через наближення тропічного шторму "Пабук" у південних регіонах Королівства Таїланд очікуються потужний вітер та опади, можливі повені та тайфуни. Мова йде про такі провінції як Чумпхон, Сурат Тані, Након Сі Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттані, Яла, Наратіват, Крабі, Транг, Сатун, Пхукет. Наголошується, що негода може спричинити порушення роботи систем транспортного сполучення, а також перебої з електро- та водопостачанням.

"Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України проявляти підвищену пильність та обережність, утриматися протягом зазначеного періоду від відвідання прибережних зон без нагальної на те необхідності; відстежувати повідомлення відповідних місцевих служб, у тому числі рятувальних, дотримуватися їх інструкцій та вказівок, стежити за новинами, у разі перебування в небезпечному регіоні, бути готовими до екстреної евакуації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у листопаді 2018 року уряд Таїланду ухвалив позитивне рішення про введення безвізового режиму для українців. Зокрема, подорожувати в Таїланд громадяни України можуть без віз, якщо мета відвідування країни - туристична.

Як писало РБК-Україна, безвізовим режимом з Євросоюзом скористалися 2 млн українців.