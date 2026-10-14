Таємно записували розмови: у смарт-окулярах Ray-Ban Meta виявили баг
Користувачі смарт-окулярів Ray-Ban Meta заявили про збій у роботі пристрою - гаджет таємно записував їхні повсякденні розмови без спеціальної голосової команди.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Android Authority.
У чому полягає проблема?
Власники пристроїв 2-го та 3-го покоління повідомили, що окуляри фіксували звичайні розмови без виклику фразою "Hey Meta".
Аудіозаписи та їхні текстові розшифровки згодом з'являлися у додатку Meta AI, хоча функція відповіді без активаційної фрази була вимкнена.
Користувачі гаджетів також помітили, що під час звичайних розмов іноді засвічувався внутрішній індикатор сповіщень. Зазначається, що проблема почала масово з'являтися після одного з останніх оновлень прошивки.
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Реакція компанії та захист даних
У Meta заявили, що проблема вже вирішена, а користувачі можуть керувати своїми даними через налаштування.
"Цю проблему вирішено. Люди можуть у будь-який час керувати, переглядати та видаляти голосові журнали своїх взаємодій з Meta AI через налаштування", - повідомили розробники.
Це не перший випадок занепокоєння щодо приватності смарт-окулярів. Раніше підрядники, які перевіряли дані з гаджета, отримували доступ до приватних відеозаписів користувачів із приватних місць, зокрема з ванних кімнат.
Згідно з офіційними правилами приватності Meta, кожні розумні окуляри обладнані зовнішнім LED-індикатором білого кольору. Він має обов'язково блимати або світитися під час фото- та відеозйомки, аби попереджати оточуючих про те, що ведеться запис.
Компанія запевняє, що в разі спроби закрити, пошкодити або модифікувати зовнішній індикатор камера окулярів автоматично блокується.
Також розробники закликають користувачів вимикати пристрій у приватних зонах, зокрема у роздягальнях, медичних закладах і школах.