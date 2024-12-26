Россияне сами признают, что авиакатастрофу в Казахстане вызвала ПВО РФ, - Коваленко

Россияне, которые ознакомились с расшифровкой переговоров экипажа рейса "Баку-Грозный", сами же признают, что авиакатастрофу вызвала их противовоздушная оборона (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Россияне, которые ознакомились с расшифровкой переговоров экипажа рейса "Баку-Грозный", сами признают, что самолет Азербайджанских авиалиний был поражен ПВО", - заявил Коваленко и добавил, что отверстия в фюзеляже самолета, которые можно увидеть на видео, не образуются из-за столкновения с птицами.

По словам Коваленко, именно разрыв ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) повредил самолет и вывел из строя его системы.

Также он отметил, что Россия не закрыла воздушное пространство над Грозным и самолету не дали разрешение сесть в Грозном или Махачкале не просто так.

"Только профессиональная работа пилотов самолета не позволила россиянам превратить эту историю в провокацию России против Украины. И сейчас Россия будет делать все, чтобы скрыть собственную вину в авиакатастрофе и гибели людей". - отметил он.

Авиакатастрофа в Казахстане

Вчера, 25 декабря, пассажирский самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе Актау. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Грозного, однако этого не произошло.

Канал Baza, который ассоциируют с силовыми структурами, заявил, что в аэропорту Грозного якобы был объявлен план "Ковер".

По словам вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Подробную информацию о катастрофе можно найти в материале РБК-Украина.