Starlink могут помочь Украине защититься от ракетных атак РФ: Буданов назвал условие

Украина нуждается в расширенных возможностях Starlink и Starshield, чтобы противодействовать российским ракетным комплексам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в интервью NewsForce .

По словам Буданова, Украина заинтересована не только в спутниковой связи, но и в более широких технологических возможностях, предоставляемых Starlink и Starshield.

Они, по его словам, необходимы для противодействия российским ракетным комплексам, из которых РФ запускает ракеты по территории Украины.

"Эти возможности крайне нужны нам, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы, из которых запускают ракеты, терроризирующие гражданское население Украины", - заявил Буданов.

В то же время руководитель ОП подчеркнул, что нынешнего доступа Украины к таким возможностям недостаточно.

Буданов отметил, что украинская сторона хотела бы получить расширенные возможности Starlink и Starshield. В частности, речь идет об увеличении покрытия.

"По состоянию на сейчас доступа, который у нас есть, недостаточно. Нам нужны расширенные возможности - нужно большее покрытие", - сказал он.

Starlink для ударов по РФ

Напомним, что в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытках договориться с президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском относительно использования Starlink на территории России.

По данным The Atlantic,Маск отказался предоставить Украине такую возможность. Одной из причин, по словам источников, могла быть его позиция относительно дальнейшей эскалации войны и необходимости мирного соглашения.