ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Ноев ковчег для ДНК: как человечество сохранит геномы умирающих видов

08:11 26.06.2026 Пт
2 мин
Сеть биобанков станет тайником генетического материала более 2300 видов растений и животных
aimg Ольга Завада
Ноев ковчег для ДНК: как человечество сохранит геномы умирающих видов Colossal создаст открытую ДНК-библиотеку (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Биостартап Colossal Biosciences, известный амбициозными планами клонирования мамонтов, подписал соглашение с правительством США. Компания создаст масштабный цифровой криогенный архив ДНК для защиты умирающих видов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.

Как все началось: государственный кризис и частные миллионы

На сегодняшний день закон США о видах, находящихся под угрозой исчезновения (Endangered Species Act), защищает 1662 внутренних и 638 иностранных видов.

Несмотря на исторические успехи в спасении национальных символов (белого орлана или медведя гризли), с 1985 года список расширился на 300%.

Финансовую и техническую нагрузку возьмет на себя некоммерческое крыло стартапа - Colossal Foundation, аккумулировавшее около 100 миллионов долларов пожертвований с момента основания в конце 2024 года.

Организация планирует собирать и замораживать ДНК, ткани и репродуктивные клетки в распределенной сети хранилищ BioVault, а также создавать детальные цифровые "референсные геномы".

Главная особенность проекта - полная открытость данных. Представители фонда подтвердили, что вся генетическая информация будет бесплатно загружена в открытые репозитории для использования учеными и экологами по всему миру.

Ноев ковчег для ДНК: как человечество сохранит геномы умирающих видовКриоконсервированный материал в хранилище BioVault компании Colossal Biosciences (фото: Colossal Biosciences)

Читайте больше : Шифр, который не сломали за 600 лет: ученые обнаружили новую зацепку в манускрипте Войнича

"Ноев ковчег" и коммерческие перспективы

Масштабный план развития сети BioVault компания анонсировала в феврале этого года в рамках крупного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые инвестировали в биотех-стартап не менее 60 миллионов долларов.

Генеральный директор Colossal Бен Ламм сравнивает свой проект с "современным Ноевым ковчегом" или всемирным хранилищем семян на Шпицбергене.

По его словам, каждый биологический вид является уникальной библиотекой эволюционных инноваций, созданной миллионами лет, и утрата этих знаний недопустима.

Несмотря на благотворительный статус текущего проекта с правительством США, компания пока не раскрывает деталей будущей коммерциализации замороженных клеточных цепочек.

Ранее Colossal Biosciences уже успешно выводила свои разработки на рынок через дочерние коммерческие предприятия:

Form Bio (основана в 2022 году): лицензирует проприетарное (защищенное авторским правом - ред.) программное обеспечение для глубокого генетического анализа.

Breaking (основана в 2024 году): занимается биоинженерией микроорганизмов, способных разлагать пластиковые отходы в промышленных масштабах.

В компании убеждены, что сочетание рыночных механизмов и глобальных экологических обязательств позволит оставить будущим поколениям не просто полевые заметки и фотографии вымерших животных, а реальные инструменты восстановления биоразнообразия планеты.

Больше интересного :

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ученые
Новости
На Москву вновь летят неизвестные дроны, мэр говорит о "сбитиях"
На Москву вновь летят неизвестные дроны, мэр говорит о "сбитиях"
Аналитика
Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ