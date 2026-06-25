Человечество может исчезнуть без следа: что сохранит архив Memory of Mankind

Современное человечество рискует оставить после себя меньше письменных следов, чем древние цивилизации. Инновационный проект Memory of Mankind хочет запечатлеть историю нашей эпохи в камне и спрятать ее на глубине двух километров под землей.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на официальный сайт проекта.

Инициатор проекта Мартин Кунц отмечает, что в долгосрочной перспективе единственными следами нашей деятельности на планете могут остаться глобальное потепление, ядерные отходы и банки от энергетиков.

Чтобы предотвратить это, команда MOM объединила усилия с учеными, университетами, газетами и библиотеками для создания длительного аналогового хранилища в альпийском регионе Гальштат.

Хрупкость "цифры" и уроки прошлого

Современные цифровые хранилища критически уязвимы. В современную эпоху, согласно предупреждениям NASA, мощный выброс корональной массы может уничтожить серверы, жесткие диски и облачные хранилища, стеря официальные документы, научные труды и культурное достояние.

Кроме естественных угроз существует проблема быстрого устаревания технологий . Дискеты, видеокассеты и минидиски стали непригодными для использования всего за несколько десятилетий из-за исчезновения считывающих устройств.

Бумажные носители и газеты также не долговечны - при неблагоприятных условиях бумага превращается в пыль, а влажная газета разлагается за шесть недель.

Технология керамического микрофильма

Для решения проблемы долговечности проект MOM использует пластины из высокотехнологичной керамики размером 20×20 см .

Это самый устойчивый способ хранения данных в мире, имеющий два формата:

Цветная печать: керамические красители с разрешением 300 dpi для фотографий, рисунков и схем, защищенные прозрачной глазурью.

Керамический микрофильм: черно-белая контрастная запись с помощью высокоэнергетического лазера. Текст уменьшается до пяти строк на миллиметр и легко считывается с помощью обычной 10-кратной перхоти.

Одна такая пластина способна вместить до 5 миллионов символов, что эквивалентно книге на 400 страниц, но занимает в 200 раз меньше места . Материал устойчив к действию кислот, щелочей и выдерживает температуру до 1300°C.

Соль обладает пластическими свойствами: она постепенно заполняет пустоты со скоростью 2 см в год, естественно закрывая трещины и изолируя архив от проникновения воды и людей.

Давление горы защищает контейнеры даже в случае наступления нового ледникового периода с толщиной льда до 5 км .

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Три категории контента: что попадет в историю

Проект не пытается создать полную копию Википедии, поскольку знание постоянно трансформируется. Его цель - зафиксировать срез нашей эпохи .

Содержимое распределено на три секции:

Автоматически собранные данные : ежедневные редакционные статьи ведущих газет из всех стран мира, что позволяет избежать предвзятости и субъективизма при оценке событий.

Институциональный выбор : научные труды, докторские диссертации Университета Вены, описания изобретений, а также карты и координаты действующих хранилищ ядерных и токсичных отходов для предупреждения будущих поколений.

Индивидуальные истории : краудсорсинговые текстовые взносы от обычных людей. Это частные дневники, истории любви, рецепты, фотографии свадеб и конфирмаций.

Кураторы отмечают, что описание одного события на разных языках и с разных точек зрения является лучшим материалом для лингвистов будущего.

Для дешифрования языков команда разработала собственную версию Розетского камня - подробный визуальный словарь с тысячами изображений предметов и действий, сопровождающихся их названиями.

Система токенов и научный квест

Чтобы найти архив после полного исчезновения современной цивилизации, разработчики создали систему круглых керамических жетонов - "карт сокровищ". Их распространяют посреди участников проекта по всей планете. Жетон является одновременно картой и хронометром, поскольку его закаляли при 1200C.

Для расшифровки карты цивилизация будущего должна обладать определенным уровнем знаний , исключающим случайное открытие архива дикарями.

Адресаты послания: эволюционные требования

Проект ориентирован на общество, мышление которого базируется на принципе причины и следствия.

Мартин Кунце не исключает, что получателями могут стать не люди, а новый разумный вид (например, потомки современных енотов) или даже экстрасолярные цивилизации (MOM сотрудничает с инициативами, размещающими аналогичные маркеры в точках Лагранжа Солнечной системы).

Анализ эволюции земных видов показывает, что для формирования технологической цивилизации, способной понять архив MOM, необходимо сочетание трех абстрактных черт поведения и трех параметров планеты .

Психологические черты :

любознательность (не убегать от искры огня, а изучать ее),

коммуникация (способность передать опыт)

альтруизм (желание делиться технологией с другими членами общества).

Наличие континентов : тектоника плит позволяет легко работать с металлами и керамикой, что очень сложно для существ в сплошном океане.

Кислородная атмосфера: высокий уровень кислорода обеспечивает химические реакции окисления, необходимые для выплавки руды.

Видимость звезд : отсутствие сплошной облачности открывает возможность навигации, циклических календарей (наподобие Стоунхенджа) и развития высшей математики через астрономию.

Любая цивилизация, прошедшая эти этапы развития, сможет идентифицировать искусственное происхождение архива Memory of Mankind и усвоить уроки и достижения прошедшей эпохи.