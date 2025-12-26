RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Без "тайных" зарплат. В Польше изменили правила трудоустройства

24 декабря вступили в силу новые правила трудоустройства в Польше (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Польше вступили в силу новые положения Трудового кодекса, которые существенно меняют правила трудоустройства. Речь идет о введении обязательной прозрачности зарплат, запрет вопросов о предыдущем доходе и новые требования к объявлениям о работе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Rmf24.pl.

Зарплату теперь обязаны указывать

Теперь работодатель должен сообщать кандидату начальную зарплату или ее диапазон. Эта информация должна быть указана непосредственно в объявлении о работе.

Если вакансию обнародовали без этой информации, работодатель обязан сообщить ее кандидату до собеседования или как минимум за день до обсуждения условий договора.

Зарплата должна определяться по объективным и нейтральным критериям.

Запрет на вопрос о предыдущем доходе

Новые правила запрещают работодателям спрашивать кандидатов об их нынешней или предыдущей зарплате.

Это должно защитить конфиденциальность работников и предотвратить дискриминацию в оплате труда.

Новые требования к объявлениям о работе

В объявлениях теперь обязательно должны использоваться гендерно-нейтральные названия должностей.

Например, вместо форм вроде "официантка" или "работник склада" нужно употреблять нейтральные формулировки - "лицо службы поддержки клиентов", "лицо для работы на складе" и другие.

Какие штрафы предусмотрены

За нарушение новых требований Национальная инспекция труда Польши может наложить штраф:

  • до 2000 злотых за первое нарушение;
  • до 5000 злотых - за повторное.

Контроль за гендерным равенством

Предприятия также обязаны отчитываться о разнице в оплате труда между женщинами и мужчинами.

Это - первый этап имплементации Директивы ЕС о прозрачности оплаты труда, которая имеет целью обеспечить равную оплату за одинаковую работу.

Добавим, что эти изменения касаются всех работодателей - независимо от размера компании или сферы деятельности.

Читайте также о том, что высокие темпы экономического роста Польши и постепенное снижение инфляции формируют благоприятные условия для рынка труда уже в начале 2026 года. Если экономика будет развиваться по прогнозам, конкуренция за работников усилится, а зарплаты могут вырасти.

Ранее мы писали о том, что новое исследование Нацбанка Польши показало, что интеграция украинцев в этой стране растет - они покупают квартиры, уровень безработицы среди беженцев снижается и у них улучшается экономический статус. Мигранты до сих пор переводят деньги домой, но уже меньше, чем раньше.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаРабота в Польше