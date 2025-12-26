Без "тайных" зарплат. В Польше изменили правила трудоустройства

В Польше вступили в силу новые положения Трудового кодекса, которые существенно меняют правила трудоустройства. Речь идет о введении обязательной прозрачности зарплат, запрет вопросов о предыдущем доходе и новые требования к объявлениям о работе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Rmf24.pl.
Теперь работодатель должен сообщать кандидату начальную зарплату или ее диапазон. Эта информация должна быть указана непосредственно в объявлении о работе.
Если вакансию обнародовали без этой информации, работодатель обязан сообщить ее кандидату до собеседования или как минимум за день до обсуждения условий договора.
Зарплата должна определяться по объективным и нейтральным критериям.
Новые правила запрещают работодателям спрашивать кандидатов об их нынешней или предыдущей зарплате.
Это должно защитить конфиденциальность работников и предотвратить дискриминацию в оплате труда.
В объявлениях теперь обязательно должны использоваться гендерно-нейтральные названия должностей.
Например, вместо форм вроде "официантка" или "работник склада" нужно употреблять нейтральные формулировки - "лицо службы поддержки клиентов", "лицо для работы на складе" и другие.
За нарушение новых требований Национальная инспекция труда Польши может наложить штраф:
Предприятия также обязаны отчитываться о разнице в оплате труда между женщинами и мужчинами.
Это - первый этап имплементации Директивы ЕС о прозрачности оплаты труда, которая имеет целью обеспечить равную оплату за одинаковую работу.
Добавим, что эти изменения касаются всех работодателей - независимо от размера компании или сферы деятельности.
Читайте также о том, что высокие темпы экономического роста Польши и постепенное снижение инфляции формируют благоприятные условия для рынка труда уже в начале 2026 года. Если экономика будет развиваться по прогнозам, конкуренция за работников усилится, а зарплаты могут вырасти.
Ранее мы писали о том, что новое исследование Нацбанка Польши показало, что интеграция украинцев в этой стране растет - они покупают квартиры, уровень безработицы среди беженцев снижается и у них улучшается экономический статус. Мигранты до сих пор переводят деньги домой, но уже меньше, чем раньше.