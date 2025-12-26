Без "таємних" зарплат. У Польщі змінили правила працевлаштування

У Польщі набули чинності нові положення Трудового кодексу, які суттєво змінюють правила працевлаштування. Йдеться про запровадження обов’язкової прозорості зарплат, заборону запитань про попередній дохід та нові вимоги до оголошень про роботу.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Rmf24.pl.
Відтепер роботодавець має повідомляти кандидату початкову зарплату або її діапазон. Ця інформація повинна бути вказана безпосередньо в оголошенні про роботу.
Якщо вакансію оприлюднили без цієї інформації, роботодавець зобов’язаний повідомити її кандидату до співбесіди або щонайменше за день до обговорення умов договору.
Зарплата має визначатися за об’єктивними та нейтральними критеріями.
Нові правила забороняють роботодавцям запитувати кандидатів про їхню теперішню або попередню зарплату.
Це має захистити конфіденційність працівників та запобігти дискримінації в оплаті праці.
В оголошеннях тепер обов’язково мають використовуватися гендерно-нейтральні назви посад.
Наприклад, замість форм на кшталт "офіціантка" чи "працівник складу" потрібно вживати нейтральні формулювання - "особа служби підтримки клієнтів", "особа для роботи на складі" тощо.
За порушення нових вимог Національна інспекція праці Польщі може накласти штраф:
Підприємства також зобов’язані звітувати про різницю в оплаті праці між жінками і чоловіками.
Це - перший етап імплементації Директиви ЄС про прозорість оплати праці, яка має на меті забезпечити рівну оплату за однакову роботу.
Додамо, що ці зміни стосуються всіх роботодавців - незалежно від розміру компанії чи сфери діяльності.
Читайте також про те, що високі темпи економічного зростання Польщі та поступове зниження інфляції формують сприятливі умови для ринку праці вже на початку 2026 року. Якщо економіка розвиватиметься за прогнозами, конкуренція за працівників посилиться, а зарплати можуть зрости.
Раніше ми писали про те, що нове дослідження Нацбанку Польщі показало, що інтеграція українців у цій країні зростає - вони купують квартири, рівень безробіття серед біженців знижується й у них покращується економічний статус. Мігранти досі переказують гроші додому, але вже менше, ніж раніше.