Таинственный дрон, похожий на американский F-117 Nighthawk, атаковал НПЗ в Уфе
Во время атаки 2 июля на НПЗ в районе Уфы в РФ был зафиксирован неизвестный беспилотник, похожий на американский истребитель-невидимку F-117 Nighthawk. Наши коллеги из Clash Report предполагают, что это мог быть новый украинский реактивный ударный дрон Bravo Deep-Strike UAV Platform компании Triada Robotics, однако официального подтверждения этой информации нет.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На обнародованных кадрах аппарат имеет необычную для большинства украинских дальнобойных БПЛА форму и, вероятно, оснащен реактивной силовой установкой. Это может свидетельствовать о новом этапе развития украинских средств дальнего поражения или это мог быть тест некоего зарубежного дрона от союзников Украины.
Что известно о дроне Bravo
Дрон Bravo (Скриншот)
Если это был продукт именно украинской Triada Robotics, то, согласно данным самих разработчиков, Bravo – это реактивный одноразовый ударный беспилотник для глубоких ударов. Заявленные характеристики платформы:
- дальность полета – более 2000 км;
- крейсерская скорость – около 600 км/ч;
- максимальная скорость на конечном участке – до 800 км/ч;
- боевая часть – свыше 100 кг;
- высота полета – до 5000 метров.
По замыслу разработчиков, Bravo должен совмещать возможности крылатой ракеты и беспилотника: быть дешевле традиционных ракет большой дальности, но в то же время иметь значительный радиус действия.
Конечно, на сайте компании изображены только общие формы дронов, поэтому задняя часть немного отличается. Может быть, была изменена форма корпуса.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина испытывает новый дальнобойный БПЛА Bravo, который может поражать цели на расстоянии до 2000 км.
Почему аппарат сравнивают с F-117
Главная особенность попавшего на видео дрона - его форма. Наблюдатели обратили внимание на сходство силуэта с американским малозаметным истребителем F-117 Nighthawk, созданным с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.
Впрочем, сама форма еще не означает, что аппарат обладает полноценными стелс-характеристиками. Подобная геометрия может использоваться для улучшения аэродинамики или уменьшения заметности для отдельных типов радаров.
Однако появление реактивного дальнобойного дрона такого класса могло бы существенно изменить возможности украинских ударов по целям в глубоком тылу России.
Что еще известно об атаках ВСУ в тыл оккупантов РФ
Напомним, в течение последних двух недель Силы обороны Украины почти ежедневно наносят удары по составам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. В результате атак было повреждено от 17% до 22% всей логистической инфраструктуры компании.
Также Украина не забывает и о вражеских НПЗ. В ночь на 2 августа Силы обороны Украины поразили Саратовский НПЗ, аэродром Энгельс, нефтебазу в Калужской области и другие объекты врага.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ восстанавливает пораженные НПЗ Он заявил план действий, который помешал бы оккупантам вновь иметь стабильность в энергосекторе.