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Таинственный дрон, похожий на американский F-117 Nighthawk, атаковал НПЗ в Уфе

06:24 04.08.2026 Вт
2 мин
В ВСУ не сообщают никаких подробностей относительно этого реактивного дрона
aimg Филипп Бойко
Таинственный дрон, похожий на американский F-117 Nighthawk, атаковал НПЗ в Уфе Фото: тактический малозаметный ударный самолет F-117 Nighthawk (Викимедиа)
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Во время атаки 2 июля на НПЗ в районе Уфы в РФ был зафиксирован неизвестный беспилотник, похожий на американский истребитель-невидимку F-117 Nighthawk. Наши коллеги из Clash Report предполагают, что это мог быть новый украинский реактивный ударный дрон Bravo Deep-Strike UAV Platform компании Triada Robotics, однако официального подтверждения этой информации нет.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На обнародованных кадрах аппарат имеет необычную для большинства украинских дальнобойных БПЛА форму и, вероятно, оснащен реактивной силовой установкой. Это может свидетельствовать о новом этапе развития украинских средств дальнего поражения или это мог быть тест некоего зарубежного дрона от союзников Украины.

Что известно о дроне Bravo

Таинственный дрон, похожий на американский F-117 Nighthawk, атаковал НПЗ в УфеДрон Bravo (Скриншот)

Если это был продукт именно украинской Triada Robotics, то, согласно данным самих разработчиков, Bravo – это реактивный одноразовый ударный беспилотник для глубоких ударов. Заявленные характеристики платформы:

  • дальность полета – более 2000 км;
  • крейсерская скорость – около 600 км/ч;
  • максимальная скорость на конечном участке – до 800 км/ч;
  • боевая часть – свыше 100 кг;
  • высота полета – до 5000 метров.

По замыслу разработчиков, Bravo должен совмещать возможности крылатой ракеты и беспилотника: быть дешевле традиционных ракет большой дальности, но в то же время иметь значительный радиус действия.

Конечно, на сайте компании изображены только общие формы дронов, поэтому задняя часть немного отличается. Может быть, была изменена форма корпуса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина испытывает новый дальнобойный БПЛА Bravo, который может поражать цели на расстоянии до 2000 км.

Почему аппарат сравнивают с F-117

Главная особенность попавшего на видео дрона - его форма. Наблюдатели обратили внимание на сходство силуэта с американским малозаметным истребителем F-117 Nighthawk, созданным с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.

Впрочем, сама форма еще не означает, что аппарат обладает полноценными стелс-характеристиками. Подобная геометрия может использоваться для улучшения аэродинамики или уменьшения заметности для отдельных типов радаров.

Однако появление реактивного дальнобойного дрона такого класса могло бы существенно изменить возможности украинских ударов по целям в глубоком тылу России.

Что еще известно об атаках ВСУ в тыл оккупантов РФ

Напомним, в течение последних двух недель Силы обороны Украины почти ежедневно наносят удары по составам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. В результате атак было повреждено от 17% до 22% всей логистической инфраструктуры компании.

Также Украина не забывает и о вражеских НПЗ. В ночь на 2 августа Силы обороны Украины поразили Саратовский НПЗ, аэродром Энгельс, нефтебазу в Калужской области и другие объекты врага.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ восстанавливает пораженные НПЗ Он заявил план действий, который помешал бы оккупантам вновь иметь стабильность в энергосекторе.

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