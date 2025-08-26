Таинственные полосы в ночном небе, которые всех удивили: что это было на самом деле?

Вчера вечером жители Украины, Франции и Германии наблюдали странные полосы в ночном небе. Соцсети взорвались фотографиями и версиями - одни говорили о комете, другие о "пришельцах", но некоторые ученые выдвинули и более вероятные объяснения.

Что за полосы видели вчера на небе украинцы и какое объяснение дали ученые

Что видели в небе

В ночь на 26 августа над Украиной, а также над некоторыми странами Европы, видели странный луч света, который оставлял после себя световой след. Луч был тоненьким, он двигался и издалека выглядел так, будто что-то взлетело прямо в воздух или упало - по четкой линии.

Зрелище длилось всего несколько секунд, но оно успело попасть на камеры.

Что говорят ученые

Астрономы объясняют, что скорее всего речь идет о запуске ракеты, после которого произошел выброс замерзшего топлива. В верхних слоях атмосферы оно рассеивает свет, создавая зрелищные светящиеся следы или даже спирали. Подобные явления не раз фиксировались после стартов ракет SpaceX Falcon 9, Ariane 6 и других.

Физик Брайан Кокс в комментарии для The Times ранее подтверждал, что именно так образуются знаменитые "световые спирали", которые наблюдали над Британией и Европой. Также британская метеослужба Met Office отмечает, что ничего сверхъестественного, это лишь следствие запусков в космос.

Другие версии

Есть и альтернативные объяснения. Часть астрономов допускает, что явление могло быть связано с появлением кометы C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), которая сейчас активно движется по ночному небу. Однако эта версия менее вероятна.

Еще одна гипотеза - атмосферное явление вроде "световых столбов", когда кристаллы льда в воздухе отражают свет и создают вертикальные или наклонные полосы.

Хотя официальных подтверждений от украинских астрономов пока нет, большинство экспертов склоняются к объяснению, что это было следствие запуска ракеты с выбросом замерзшего топлива. Та же причина уже не раз создавала "звездные шоу" над США и Европой.

Астроном Джонатан Макдавелл написал на своей странице в сети Х, что луч имеет искусственное происхождение. И его вызвал запуск китайской ракеты-носителя CZ-8A. Запуск ракеты состоялся в 22:08 по Киеву и когда вторая ступень ракеты сбросила топливо с верхнего блока - появился яркий луч в ночном небе.

Поэтому вместо НЛО мы снова увидели космические технологии в действии - и ничего мистического здесь нет, хотя зрелищности от этого меньше не стало.