Человечество увидит астрономическое явление, которого не было более 12 000 лет: повезет ли украинцам?

Не только ученые восхищаются величием космических явлений. Иногда с небес приходит нечто настолько необычное, что притягивает взгляды миллионов, заставляя мир замереть. Именно таким событием станет самое длинное полное солнечное затмение в истории человечества.

Что известно об этом солнечном затмении и когда оно произойдет, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на EcoNews .

Что известно об уникальном затмении

По данным NASA, это удивительное событие состоится 16 июля 2186 года. Оно обещает побить все рекорды, потому что продлится 7 минут и 29 секунд.

Это абсолютный рекорд среди всех предусмотренных и зафиксированных затмений за последние 12 тысяч лет. Для сравнения, самое короткое известное солнечное затмение в 919 году нашей эры длилось всего 9 секунд.

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна располагается идеально между Землей и Солнцем, полностью блокируя солнечный свет и погружая часть планеты в темноту посреди дня.

Хотя такие затмения случаются примерно каждые 18 месяцев, увидеть их из одной точки планеты можно лишь раз в столетие, а такое длительное - это настоящее чудо.

Где можно будет наблюдать

Тень от этого рекордного затмения начнет свой путь над Тихим океаном, пройдет через Панаму и войдет на север Южной Америки.

Максимальную интенсивность явления можно будет наблюдать, главным образом, в таких странах, как Колумбия, Венесуэла и Гайана.

В частности, в Колумбии затмение пройдет над регионами Чоко, Антиокия, Боливар и городами, такими как Буэнавентура.

Легендарное событие

Кроме огромной научной ценности, это событие несет в себе глубокий символический и эмоциональный смысл. В течение почти восьми минут часть мира станет свидетелем феноменального превращения дня в ночь.

Это космическое зрелище настолько редкое, что для его безопасного наблюдения требуется тщательная подготовка, точность и, конечно же, немного удачи.

Когда украинцы смогут увидеть солнечное затмение?

Хотя полное затмение 2186 года минует Украину, жители нашей страны смогут наблюдать другие интересные солнечные затмения:

12 августа 2026 года. Частичное солнечное затмение также будет видимым из Украины. Наиболее повезет западным регионам, где на закате Солнца можно будет увидеть частичные фазы затмения около 40% (например, во Львове и Ужгороде).

2 августа 2027 года. Ожидается частичное солнечное затмение.

12 июня 2029 года. Еще одно частичное солнечное затмение.

1 июня 2030 года. Будет видно частичное солнечное затмение, тогда как полное будет кольцеобразным в других регионах.

Полное солнечное затмение, которое будет полностью видимым с территории Украины, не предвидится в ближайшие десятилетия. Тем не менее частичные затмения, которые регулярно наблюдаются, также являются захватывающим зрелищем.

События, которые ждем раньше

Хотя до затмения 2186 года еще далеко, астрономы уже имеют на радаре другие, менее грандиозные, но все же захватывающие события:

21 сентября 2025 года - затмение будет видно из Новой Зеландии и некоторых частей Антарктиды.

12 августа 2026 года - затмение пересечет Гренландию, Исландию и Испанию.

Наш астрономический календарь насыщен событиями, каждое из которых является уникальным. Это напоминает нам о безграничном величии космоса, где даже обычное полное солнечное затмение может стать историческим событием, которое случается раз в тысячелетие.