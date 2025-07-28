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К нам летит НЛО? Что говорят ученые и действительно ли инопланетный корабль может напасть на Землю

Понедельник 28 июля 2025 16:30
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К нам летит НЛО? Что говорят ученые и действительно ли инопланетный корабль может напасть на Землю Действительно ли инопланетяне планируют напасть на Землю (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Межзвездный объект 3I/ATLAS, также известный как C/2025 N1 (ATLAS), был обнаружен 1 июля 2025 года с помощью телескопа системы ATLAS. По словам ученых, новый объект вошел в Солнечную систему и по размерам он значительно больше всех своих предшественников. Часть ученых уверена, что это ракета, а часть - что это инопланетный зонд или космический аппарат.

Что на самом деле увидели исследователи в космосе и действительно ли есть угроза нападения инопланетного корабля на Землю, рассказывает РБК-Украина.

Что говорят ученые

Новая, но спорная научная статья выдвигает гипотезу о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS, открытый 1 июля 2025 года, может быть "враждебным инопланетным зондом".

Авторы этой статьи - Гарвардский астрофизик Ави Леб и двое его коллег, обращают внимание на его высокую скорость (около 130 000-140 000 mph) и странную траекторию, которая приближается к Марсу, Юпитеру и Венере.

Также он указывает на размеры этого объекта и отсутствие типичных кометных газов в спектре. Астрофизик считает, что траектория объекта подходит для гравитационных маневров, позволяющих скрыто наблюдать за Землей.

Chinep, скорее всего, это просто комета, но авторы предлагают альтернативные гипотезы для исследования.

Зато большинство астрономов, в частности Samantha Lawler, жестко критикуют эти версии как необоснованные и отвлекающие, подчеркивая, что все наблюдения указывают на естественное космическое тело.

Кроме того, от объекта нет никаких радиосигналов, нет доказательств, что он активен, потому что нет признаков маневрирования или движения - все это бы свидетельствовало, что это не просто "космический мусор", а действительно какой-то аппарат.

Есть еще один важный момент - неизвестный аппарат максимально приблизится к Солнцу 29 октября, когда Земля будет на противоположной стороне. И из-за этого с Земли объект будет не виден, то есть наблюдения придется прекратить минимум на 2 месяца.

Какой объект увидели и куда он летит

Объект 3I/ATLAS - третий известный межзвездный гость в нашей солнечной системе (после Oumuamua и Borisov). Его оценивают в размере до 15 миль, что больше Манхэттена.

Он находится на траектории к Солнцу и пройдет возле Венеры, Марса и Юпитера, прежде чем исчезнет за солнечной засветкой.

Движение с гигантской скоростью и со странной орбитой стимулирует фантазии о разведывательном объекте, но это лишь теория. Сейчас ученые продолжают изучать неизвестный объект и с помощью телескопов собирают всю информацию о "госте".

Действительно ли угрожает нам атака инопланетян?

Научное объяснение

Гипотеза о "вражеском зонде" - чисто спекулятивная. Никаких сигнальных излучений или аномального поведения не обнаружено. 3I/ATLAS ведет себя как типичный кометный объект.

Проведение исследования описано автором как "педагогическое упражнение", а не окончательное утверждение. Loeb сам говорит, что вероятнее всего, это просто космическая комета.

Об опасности астероидов

Земля регулярно отслеживает потенциально опасные объекты. Астероиды размером более 1 км известны на 97%, и ни один из них не угрожает ударом в течение веков.

Для более мелких объектов создают быстродействующие системы разведки и методы отклонения угрозы, такие как миссия DART.

Так стоит ли волноваться жителям Земли?

Волноваться не стоит. Нет доказательств, что 3I/ATLAS - искусственная структура, а возможность атаки почти нулевая.

Ни один научный орган не провозглашал даты атаки или злонамеренного намерения. Это не реакция NASA или ESA, а частная, не рецензируемая гипотеза.

Наша система планетарной защиты работает. Ученые уже определяют почти все потенциально опасные объекты и создают планы защиты.

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При написании материала были использованы источники: Live Science, New York Post, Futurism, Unilad, Википедия.

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